Cambiamenti climatici legati all’aumento degli eventi meteorologici invernali estremi

Un nuovo studio pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological Society suggerisce che la frequenza degli eventi meteorologici invernali estremi in Nord America ed Europa è raddoppiata a partire dagli anni ’1960. Lo studio identifica giganteschi meandri nella corrente a getto globale, noti come modelli wave-4, come la causa di periodi prolungati di condizioni estreme di freddo e umidità in queste regioni. Questi modelli meteorologici spesso si sincronizzano tra i due continenti, portando a notevoli interruzioni.

La corrente a getto è un fiume d'aria in rapido movimento che circola intorno all'emisfero settentrionale da est a ovest. Solitamente scorre entro confini relativamente diritti, separando l'aria fredda polare dalle medie latitudini. Tuttavia, a volte, può sviluppare grandi oscillazioni note come onde di Rossby. Alcuni scienziati ritengono che queste oscillazioni siano aumentate in dimensioni e frequenza a causa del rapido riscaldamento nell’Artico. Di conseguenza, le oscillazioni destabilizzano il sistema e generano venti che abbattono la barriera nord-sud.

Lo studio mostra che quando si verifica un modello invernale dell’onda 4, le possibilità di freddo estremo o umidità nelle fosse dell’onda triplicano. Inoltre, nei picchi possono svilupparsi condizioni anormalmente calde o secche. Questi modelli sono stati responsabili di devastanti eventi meteorologici invernali negli ultimi anni, come l’ondata di freddo del febbraio 2021 che ha colpito gran parte del Nord America, compreso il Texas, dove il freddo record ha portato a interruzioni di corrente e danni significativi.

I ricercatori notano anche che questi modelli dell’onda 4 spesso si verificano simultaneamente su entrambe le sponde dell’Atlantico, con l’Europa sudoccidentale e la Scandinavia le più colpite. Gli autori dello studio suggeriscono che 50 anni fa tali ondate simultanee si verificavano in media solo una volta ogni inverno, mentre ora si verificano in media due volte l’anno.

Sebbene gli esatti meccanismi dietro l’emergere dei modelli dell’onda 4 richiedano ulteriori ricerche, lo studio indica come possibile fattore scatenante i cambiamenti periodici delle condizioni oceaniche su parti del Pacifico. Comprendere questi meccanismi potrebbe aiutare gli scienziati a prevedere e prepararsi meglio agli eventi meteorologici invernali estremi futuri.

