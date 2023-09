Il telescopio estremamente grande: svelare i segreti dell'universo

By

È attualmente in corso la costruzione dell'Extremely Large Telescope (ELT) nel deserto cileno di Atacama, con l'ambizioso obiettivo di creare il più grande telescopio mai costruito. Con un diametro dello specchio primario di 39 metri – leggermente più piccolo dell’iconico Arco di Trionfo di Parigi – e una struttura principale che pesa l’incredibile cifra di 3700 tonnellate, l’ELT mira a rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo.

Il cuore dell’ELT è un imager avanzato chiamato MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Sviluppato dal Laboratorio di ricerca sulla strumentazione spaziale e astrofisica (LESIA) dell’Osservatorio di Parigi, MICADO consentirà all’ELT di catturare immagini dettagliate di galassie distanti, singole stelle e persino di aiutare nella ricerca di esopianeti oltre il nostro sistema solare.

Una delle sfide affrontate dalle osservazioni da terra è la turbolenza dell'atmosfera terrestre, che degrada la qualità delle immagini. Per compensare ciò, l'ELT incorpora un sistema di ottica adattiva. Yann Clenet di LESIA spiega che questo sistema misura la deformazione della luce utilizzando un sensore e quindi utilizza ottiche correttive – specchi con attuatori – per migliorare la qualità dell'immagine. Un potente computer determina i comandi da inviare agli specchi, garantendo prestazioni ottimali.

La configurazione a cinque specchi dell'ELT fornirà agli astronomi una nitidezza e una chiarezza senza precedenti nelle loro osservazioni. Con le sue enormi dimensioni e la sua tecnologia innovativa, l’ELT promette di svelare nuove intuizioni sui misteri dell’universo e di espandere la nostra conoscenza del cosmo.

Fonte:

– Osservatorio Europeo Australe (ESO)

– Laboratorio di ricerca sulla strumentazione spaziale e astrofisica (LESIA) dell’Osservatorio di Parigi a Meudon

Definizioni:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): un imager avanzato sviluppato per l’Extremely Large Telescope

– Esopianeti: pianeti che esistono al di fuori del nostro sistema solare

– Ottica adattiva: una tecnica utilizzata per compensare la turbolenza atmosferica nelle osservazioni da terra misurando e correggendo la deformazione della luce