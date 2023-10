Il telescopio spaziale James Webb osserva i pianeti nani nella fascia di Kuiper

Utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST), gli astronomi hanno effettuato osservazioni significative di tre pianeti nani situati nella cintura di Kuiper. I pianeti nani – Sedna, Gonggong e Quaoar – sono stati studiati utilizzando i dati ottenuti dal Near-Infrared Spectrometer di Webb (NIRSpec). Queste osservazioni hanno fornito informazioni sulle loro orbite e sulla composizione, inclusa la presenza di idrocarburi leggeri e molecole organiche complesse che si ritiene siano il risultato dell'esposizione al metano.

La Cintura di Kuiper, una regione ai margini esterni del nostro Sistema Solare, è popolata da numerosi oggetti ghiacciati. Lo studio degli oggetti della cintura di Kuiper (KBO), noti anche come oggetti transnettuniani (TNO), ha rivoluzionato la nostra comprensione della storia del Sistema Solare. Esaminando la disposizione e le caratteristiche dei KBO, gli scienziati hanno acquisito informazioni sulle correnti gravitazionali che hanno modellato il nostro Sistema Solare e hanno svelato una storia dinamica delle migrazioni planetarie.

Le osservazioni del JWST dei pianeti nani nella fascia di Kuiper rappresentano un significativo passo avanti nella nostra esplorazione del Sistema Solare esterno. Guidato dal professor Joshua Emery della Northern Arizona University, il team internazionale di astronomi ha gettato nuova luce sulla composizione e sul comportamento di questi oggetti distanti. I risultati della ricerca, dettagliati in un documento prestampato esaminato per la pubblicazione dalla rivista Icarus, forniscono informazioni preziose per gli studi in corso sulla Cintura di Kuiper.

Sebbene la nostra conoscenza della regione transnettuniana e della cintura di Kuiper rimanga limitata, missioni come Voyager 2 e New Horizons hanno contribuito alla nostra comprensione. Tuttavia, il lancio del telescopio spaziale James Webb ha suscitato un immenso entusiasmo tra gli astronomi. Le sue capacità di imaging a infrarossi hanno il potenziale per svelare ulteriori scoperte e fornire una comprensione più profonda del Sistema Solare esterno e dei suoi oggetti celesti.

Fonte:

– Telescopio spaziale James Webb: https://www.jwst.nasa.gov/

– Cintura di Kuiper: NASA Science, “Fascia di Kuiper”: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

– Oggetti transnettuniani (TNO): esplorazione del sistema solare della NASA, “Oggetti transnettuniani (TNO)”: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ approfondito/