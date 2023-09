Il ruolo delle proteine ​​batteriche nella stabilizzazione dei clatrati di metano

By

Gigatonnellate di gas serra sono intrappolate sotto il fondale marino sotto forma di clatrati di metano, minuscole gabbie di ghiaccio che intrappolano il gas metano e ne impediscono la fuga nell’atmosfera. Queste formazioni di ghiaccio hanno il potenziale di avere un impatto sui cambiamenti climatici e possono anche causare problemi durante le perforazioni offshore, come il congelamento e lo scoppio dei tubi.

Il processo biologico alla base della stabilità dei clatrati di metano è stato finora in gran parte sconosciuto. Tuttavia, un recente studio condotto da un team di ricercatori della Georgia Tech ha fatto luce su questo fenomeno. Hanno scoperto una classe di proteine ​​batteriche che svolgono un ruolo cruciale nella formazione e nella stabilità dei clatrati di metano.

Il team, guidato da Jennifer Glass e Raquel Lieberman, ha scoperto che queste nuove proteine ​​batteriche sono efficaci quanto le sostanze chimiche commerciali utilizzate nelle trivellazioni, ma sono non tossiche, ecologiche e scalabili. La loro scoperta ha implicazioni per la ricerca della vita nel sistema solare e potrebbe migliorare la sicurezza del trasporto del gas naturale.

Per identificare queste proteine, i ricercatori hanno esaminato un campione di sedimenti del fondale marino al largo della costa dell'Oregon. Hanno ipotizzato che il sedimento contenesse proteine ​​che influenzano la crescita dei clatrati di metano, simili alle proteine ​​antigelo nei pesci. Utilizzando il sequenziamento del DNA e la bioinformatica, hanno identificato i geni delle proteine ​​nel sedimento.

Il team ha poi ricreato le condizioni del fondale marino in laboratorio per testare gli effetti delle proteine ​​sulla formazione del clatrato di metano. Hanno costruito una camera a pressione per imitare l’alta pressione e la bassa temperatura del fondale marino e hanno osservato che le proteine ​​che legano i clatrati riducevano il consumo di gas e aumentavano la temperatura alla quale i clatrati si scioglievano.

Questo studio rivoluzionario evidenzia l’importanza di comprendere i sistemi biologici naturali della Terra e i vantaggi della collaborazione interdisciplinare. I risultati non solo fanno avanzare la nostra conoscenza sui clatrati di metano, ma hanno anche applicazioni pratiche in vari settori.

