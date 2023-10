Bioinformatica: una realtà con implicazioni etiche

Il bioinformatica, un tempo un concetto confinato nella fantascienza, ora è una realtà. I creatori di DishBrain, in collaborazione con esperti di bioetica, stanno affrontando le implicazioni etiche, i potenziali benefici medici e i vantaggi ambientali di questo campo emergente. Nel loro articolo recentemente pubblicato su Biotechnology Advances, il team delinea un quadro completo per l'applicazione responsabile del bioinformatica.

Il dottor Brett Kagan, direttore scientifico della start-up biotecnologica Cortical Lab e autore principale dell'articolo, sottolinea la necessità di progressi sostenibili nella combinazione dei sistemi neurali biologici con substrati di silicio per produrre comportamenti simili all'intelligenza. Il gruppo ha ottenuto il riconoscimento per lo sviluppo di DishBrain, una raccolta di 800,000 cellule cerebrali viventi in un piatto che ha imparato a giocare a Pong.

Affrontando questioni filosofiche ed etiche, il professor Julian Savulescu, titolare della cattedra Uehiro di Etica pratica presso l'Università di Oxford, sottolinea l'importanza di definire ciò che è considerato “cosciente” nel contesto della tecnologia odierna. Lo status morale dei biocomputer rimane una questione complessa e l’articolo si ispira al lavoro del primo filosofo Jeremy Bentham, che si concentrò sulla questione della sofferenza nel determinare lo status morale.

Nell'articolo viene evidenziato anche il potenziale di DishBrain per la ricerca medica. Utilizzando linee cellulari più diversificate, il bioinformatica potrebbe accelerare la nostra comprensione di malattie come l’epilessia e la demenza e portare a uno sviluppo di farmaci più rapido e migliore. Attualmente, la ricerca medica fa molto affidamento su linee cellulari con ascendenza genetica di tipo europeo, il che può limitare l’identificazione di effetti collaterali legati alla genetica.

Un altro aspetto significativo del bioinformatica è il suo impatto ambientale. Rispetto ai computer basati sul silicio, che consumano grandi quantità di energia, le intelligenze biologiche, come DishBrain, sono molto più efficienti dal punto di vista energetico. Dato che il settore IT contribuisce in modo significativo alle emissioni di carbonio, l’esplorazione dei biocomputer rappresenta un motivo ambientale convincente per considerare delle alternative.

L'articolo funge da quadro di partenza per garantire la ricerca e l'applicazione responsabili del bioinformatica. È stato finanziato dal Wellcome Trust, dal Consiglio nazionale per la ricerca medica del Ministero della sanità di Singapore e dal governo dello stato del Victoria.

Fonte: I progressi della biotecnologia