Lo spettro della dipendenza da Internet: comprendere e classificare la dipendenza da Internet

Un recente studio condotto presso l’Università del Surrey mirava ad affrontare la crescente preoccupazione relativa alla dipendenza da Internet introducendo il concetto di spettro della dipendenza da Internet. Lo scopo di questo spettro è quello di classificare e chiarire i diversi livelli di dipendenza da Internet, aiutando le persone a riconoscere la propria posizione in questo spettro.

Lo studio ha coinvolto 796 partecipanti e ha identificato cinque gruppi distinti di utenti di Internet. Il primo gruppo, composto dal 14.86% dei partecipanti, è stato classificato come “Utenti occasionali”. Queste persone utilizzano Internet per compiti specifici e trascorrono solo poco tempo online. In genere sono più anziani, hanno circa 33 anni e sono meno interessati alle nuove app.

Il secondo gruppo, pari al 22.86% dei partecipanti, era costituito dagli “Utenti iniziali”. Queste persone occasionalmente trascorrono più tempo online di quanto originariamente previsto. Sebbene possano dimenticare alcune faccende domestiche, non si considerano dipendenti. Questo gruppo ha in genere circa 26 anni e mostra interesse per le nuove app.

Il terzo gruppo, “Sperimentatori”, rappresentava il 21.98% dei partecipanti e sperimenta disagio quando è offline. Generalmente si sentono meglio quando sono online e si divertono a provare nuove app. Questo gruppo rientra nella fascia di età compresa tra 22 e 24 anni.

Il quarto gruppo, “Tossicodipendenti in negazione”, rappresentava il 17.96% dei partecipanti. Questi utenti mostrano comportamenti di dipendenza online, come stringere amicizie online e trascurare le responsabilità della vita reale. Tuttavia, negano la loro dipendenza e mostrano fiducia nell’uso della tecnologia mobile.

L’ultimo gruppo, “Tossicodipendenti”, comprende il 22.36% dei partecipanti che riconoscono apertamente la propria dipendenza da Internet e riconoscono l’impatto negativo che ha sulle loro vite. Sono fiduciosi nell'uso delle nuove app e trascorrono molto più tempo online rispetto agli utenti occasionali.

È interessante notare che lo studio non ha trovato alcuna connessione significativa tra genere e comportamento su Internet. Ha inoltre rivelato che l’aumento della dipendenza da Internet è correlato ad una maggiore fiducia nell’uso della tecnologia mobile e nella sperimentazione di nuove app.

Inoltre, lo studio ha indicato che le esperienze emotive degli individui durante l'utilizzo di un'app possono prevedere il loro futuro coinvolgimento con la realtà aumentata. Tuttavia, per le persone dipendenti da Internet, le attività specifiche in cui si impegnano, sia sui siti Web che sui giochi, diventano meno influenti.

La dott.ssa Brigitte Stangl, una delle ricercatrici coinvolte nello studio, ha sottolineato l'importanza di fornire sostegno alle persone nelle diverse fasi della dipendenza da Internet. Questa intuizione implica la necessità di servizi digitali e app di realtà aumentata che soddisfino le diverse esigenze degli utenti nel mondo digitale di oggi.

Lo spettro della dipendenza da Internet introdotto in questo studio offre preziosi spunti sulle diverse esperienze che le persone hanno con la dipendenza da Internet. Riconoscere dove si rientra in questo spettro può essere un trampolino di lancio verso il raggiungimento di un uso di Internet più sano ed equilibrato.

– Stangl, B., Kastner, M., et al. "Il continuum della dipendenza da Internet e il suo effetto moderatore sulle esperienze applicative della realtà aumentata: nativi digitali rispetto agli utenti più anziani". Giornale di marketing di viaggi e turismo. doi: 10.1080/10548408.2023.2199776.