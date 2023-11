Rivelazione delle ossa magnetiche di una nebulosa Mano Pulsar

By

In una scoperta rivoluzionaria, gli scienziati che utilizzano i telescopi a raggi X della NASA hanno scoperto le “ossa” magnetiche di una struttura a forma di mano nello spazio, gettando nuova luce sul comportamento delle stelle collassate e sui potenti campi magnetici che le circondano. Questa straordinaria scoperta offre approfondimenti sulla trasformazione di una stella morente e sulla formazione di una nebulosa di vento pulsar.

La storia inizia circa 1,500 anni fa, quando una stella massiccia nella nostra galassia esaurì il suo combustibile nucleare e subì un collasso catastrofico, provocando la formazione di una stella di neutroni. Queste stelle di neutroni rotanti, note come pulsar, offrono agli scienziati un’opportunità unica di studiare la fisica estrema in condizioni che non possono essere replicate sulla Terra.

Le giovani pulsar hanno la capacità di creare potenti getti di materia e antimateria, spinti lontano dai loro poli, accompagnati da un vento intenso. Questi fenomeni danno origine a quella che viene chiamata “nebulosa del vento pulsar”, che può assumere forme straordinarie. Una di queste nebulose, conosciuta come MSH 15-52, presenta una sorprendente somiglianza con una mano umana.

Combinando i dati dell'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e dell'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), i ricercatori sono stati in grado di mappare l'intricata struttura del campo magnetico all'interno di MSH 15-52. Questa svolta è stata resa possibile dal telescopio IXPE, che ha osservato la nebulosa per 17 giorni senza precedenti, fornendo informazioni dettagliate sul suo campo magnetico.

Le osservazioni rivelano che il campo magnetico nelle regioni della nebulosa associate alla generazione di particelle ad alta energia è altamente turbolento e complesso. Tuttavia, mentre queste particelle attraversano la nebulosa, le linee del campo magnetico si raddrizzano e diventano più uniformi, determinando un aumento significativo della polarizzazione.

L’alto livello di polarizzazione suggerisce che il campo magnetico in queste regioni è notevolmente rettilineo e uniforme, indicando una bassa turbolenza. Questa scoperta implica che le particelle all’interno della nebulosa ricevono una spinta energetica nelle regioni turbolente vicine alla pulsar, per poi fluire verso aree dove il campo magnetico è più ordinato.

Questa ricerca innovativa non solo approfondisce la nostra comprensione delle nebulose del vento pulsar, ma mostra anche il potere di trasformazione dei telescopi a raggi X nello svelare i misteri del cosmo. Esaminando le “ossa” magnetiche di MSH 15-52, gli scienziati ottengono preziose informazioni sul comportamento delle pulsar, facendo luce sui processi fondamentali che modellano il nostro universo.

FAQ

Cos'è una nebulosa di vento pulsar?

Una nebulosa del vento pulsar è una nebulosa creata da una pulsar, che è una stella di neutroni rotante e altamente magnetizzata. Le giovani pulsar possono creare getti di materia e antimateria che si allontanano dai loro poli, formando un vento che interagisce con il materiale circostante, creando una nebulosa.

Come funzionano i telescopi a raggi X?

I telescopi a raggi X, come Chandra e IXPE della NASA, utilizzano rilevatori specializzati per catturare i raggi X ad alta energia emessi dagli oggetti celesti. Questi telescopi possono rivelare importanti informazioni sul comportamento della materia in condizioni estreme, fornendo informazioni sui processi che avvengono nell’universo.

Perché la scoperta del campo magnetico all'interno di MSH 15-52 è significativa?

Mappando il campo magnetico all'interno di MSH 15-52, gli scienziati possono comprendere meglio la dinamica delle nebulose del vento pulsar e il ruolo dei campi magnetici nel modellare queste strutture. Le osservazioni forniscono preziose informazioni sul comportamento delle particelle ad alta energia e sulla complessa interazione tra campi magnetici e materia in ambienti estremi.

(Fonte: NASA)