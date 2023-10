Esplorando i secoli bui cosmici: la NASA e il Berkeley Lab lanciano un ambizioso esperimento lunare

By

Il progetto Lusee-Night (Lunar Surface Electromagnetic Experiment Night), finanziato dalla NASA, lancerà un esperimento rivoluzionario sul lato nascosto della Luna nel 2025. In collaborazione con diversi laboratori statunitensi, Lusee-Night mira a cercare antichi segnali radio provenienti dal secoli bui cosmici oltre 14 miliardi di anni fa.

Il Medioevo si riferisce al periodo successivo al Big Bang, quando iniziarono a formarsi le prime stelle e galassie. Il Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), un partner chiave del progetto, ha annunciato che la missione iniziale dell'esperimento durerà 18 mesi. Si prevede che l’esperimento fornirà informazioni cruciali sull’universo.

Firefly Aerospace, un'organizzazione privata, trasporterà l'esperimento sulla Luna. Il progetto è una collaborazione tra la NASA, il Dipartimento dell’Energia, il Berkeley Lab, il Brookhaven National Laboratory, l’UC Berkeley e l’Università del Minnesota.

Il Berkeley Lab sta attualmente costruendo l'antenna dell'esperimento, che tenterà di rilevare antiche onde radio. Il lato nascosto della Luna offre un ambiente incontaminato e radio-silenzioso, ideale per catturare questi segnali. La Luna agisce come uno scudo, bloccando le onde radio provenienti dalla Terra e, operando durante la notte lunare, l'esperimento può eliminare ulteriormente le interferenze provenienti dal Sole.

Le difficili condizioni sulla superficie lunare pongono ulteriori ostacoli all'esperimento. Dovranno essere sopportate temperature che vanno da un estremo -280 gradi Fahrenheit a 250 gradi Fahrenheit durante il giorno lunare. Inoltre, poiché il lato nascosto della Luna non è mai rivolto verso la Terra, la comunicazione diretta con l'esperimento è impossibile. Invece, tutti i dati raccolti da Lusee-Night verranno trasmessi attraverso un satellite relè che passa sopra la testa.

L'esperimento si concentrerà su frequenze comprese tra 0.5 e 50 megahertz, ma si prevede che in futuro saranno necessari esperimenti più sensibili per rilevare i deboli segnali del Medioevo. Nonostante le sfide tecniche, Lusee-Night rappresenta un'entusiasmante impresa per esplorare territori inesplorati e fare scoperte astronomiche rivoluzionarie.

