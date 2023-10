Esplorazione dei modelli di movimento: una comunanza tra gli organismi

Gli scienziati della Johns Hopkins University hanno fatto un'osservazione degna di nota riguardo ai modelli di movimento visualizzati da vari organismi. Il loro studio rivela che gli organismi, dai microbi agli esseri umani, mostrano modelli di movimento simili per comprendere e percepire meglio l’ambiente circostante. Questa ricerca ha il potenziale per avere un impatto su discipline come la robotica e le scienze cognitive.

Lo studio si è concentrato sul pesce coltello elettrico, una specie nota per l’emissione di scariche elettriche per individuare un rifugio ed eludere i predatori. I ricercatori hanno notato che quando le luci erano spente, i pesci mostravano frequenti movimenti avanti e indietro, consentendo loro di percepire attivamente l’ambiente in acque scure. Al contrario, in condizioni ben illuminate, il pesce coltello ondeggiava dolcemente con rari scatti di movimenti rapidi. Questo cambiamento di comportamento è stato attribuito alla necessità dei pesci di esplorare l’ambiente circostante in modo più attivo quando l’incertezza è elevata, e di tornare a una modalità di “sfruttamento” più stabile quando l’incertezza diminuisce.

È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto che questo comportamento di cambio di modalità non era limitato ai soli pesci. Creando un modello per simulare comportamenti di rilevamento chiave, hanno identificato gli stessi movimenti sensoriali-dipendenti in altri organismi, tra cui l'ameba, le falene, gli scarafaggi, i pipistrelli, i topi e gli esseri umani. Questi risultati dimostrano che gli organismi di specie diverse hanno sviluppato strategie simili per ottimizzare la loro percezione del mondo.

Le implicazioni dello studio vanno oltre la comprensione del comportamento animale. I ricercatori ritengono che le loro intuizioni possano essere applicate per migliorare la progettazione di droni di ricerca e salvataggio, rover spaziali e altri robot autonomi. Incorporando questi modelli di movimento dipendenti dai sensori nei sistemi di controllo robotici, gli scienziati sperano di migliorare la capacità dei robot di spostarsi e dare un senso ai loro ambienti.

Nel complesso, questo studio fa luce sull’interconnessione dei modelli di movimento tra diversi organismi. Evidenzia come l’evoluzione abbia portato alla convergenza di soluzioni simili, anche in specie molto distanti tra loro sull’albero della vita. Andando avanti, un’ulteriore esplorazione dei movimenti sensoriali inconsci negli animali e in altri organismi viventi promette di approfondire la nostra comprensione della cognizione e potenzialmente ispirare progressi innovativi nella robotica.

