Una nuova frontiera: svelare l'universo primordiale attraverso simulazioni al computer

By

Una simulazione computerizzata innovativa dell’universo primordiale ha fornito notevoli informazioni sulla formazione delle galassie e delle stelle durante quell’epoca. Sviluppata dai ricercatori della Maynooth University in Irlanda e del Georgia Institute of Technology, la simulazione si allinea molto bene con le osservazioni fatte dal James Webb Space Telescope (JWST), facendo luce sui misteri delle nostre origini cosmiche.

Le prime osservazioni del JWST hanno suggerito una potenziale discrepanza tra le aspettative teoriche e la luminosità e la massa delle prime galassie studiate. Tuttavia, le “simulazioni rinascimentali”, come vengono chiamate, colmano efficacemente questo divario. Si tratta di una serie di sofisticati modelli computerizzati della formazione delle galassie nell’universo primordiale, in grado di risolvere la formazione di piccoli grumi di materia oscura e di tracciare la loro coagulazione in aloni di materia oscura, che alla fine ospiteranno le galassie che osserviamo oggi.

Inoltre, queste simulazioni catturano con successo la formazione delle primissime stelle nel nostro universo, conosciute come stelle di Popolazione III. Si prevede che queste stelle siano significativamente più massicce e luminose delle stelle che vediamo oggi. Allineandosi strettamente con i modelli teorici consolidati, le simulazioni confermano che le galassie osservate sono coerenti con la fisica che detta le simulazioni cosmologiche.

L'autore principale Joe M. McCaffrey, uno studente di dottorato presso il Dipartimento di Fisica Teorica di Maynooth, ha sottolineato il significato di queste simulazioni: “Abbiamo dimostrato che queste simulazioni sono cruciali per comprendere la nostra origine nell'Universo. In futuro, speriamo di utilizzare queste stesse simulazioni per studiare la crescita di buchi neri massicci nell’Universo primordiale”.

Il dottor John Regan, professore associato presso il Dipartimento di fisica teorica di Maynooth, ha elogiato il potere del JWST nel rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo primordiale. Ha sottolineato che le osservazioni del telescopio rivelano un cosmo brulicante di massiccia formazione stellare e una popolazione in evoluzione di enormi buchi neri durante un periodo in cui l’universo aveva meno dell’1% della sua età attuale.

Andando avanti, queste osservazioni guideranno il perfezionamento dei modelli teorici, segnando un’opportunità senza precedenti per approfondire la nostra comprensione delle fasi iniziali dell’universo.

FAQ

Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

Il James Webb Space Telescope (JWST) è un osservatorio a infrarossi orbitante che completerà ed estenderà le scoperte del telescopio spaziale Hubble. Copre lunghezze d'onda della luce più lunghe rispetto a Hubble, permettendogli di vedere all'interno delle nubi di polvere dove oggi si stanno formando stelle e sistemi planetari, nonché di osservare le prime galassie che si formarono nell'universo primordiale.

Cosa sono le stelle di Popolazione III?

Le stelle di popolazione III sono le prime stelle che si ritiene si siano formate nell'universo. Si prevede che saranno significativamente più massicce e luminose delle stelle attuali. Lo studio delle stelle della Popolazione III fornisce preziose informazioni sulle prime fasi della formazione stellare e sull'evoluzione delle galassie.