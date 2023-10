Teoria dell'assemblaggio: collegare fisica e biologia nella comprensione della complessità e dell'evoluzione

Un nuovo quadro teorico chiamato “Teoria dell’Assemblea” è stato sviluppato da un team internazionale di ricercatori per colmare il divario tra fisica e biologia, fornendo un approccio unificato alla comprensione della complessità e dell’evoluzione nel mondo naturale. Questo lavoro rivoluzionario, pubblicato su Nature, offre spunti trasformativi sull’evoluzione biologica e sulla sua connessione con le leggi fisiche universali, con applicazioni ad ampio raggio, dalla ricerca della vita extraterrestre alla comprensione delle origini della vita stessa.

La teoria dell'assemblaggio si basa su precedenti ricerche sul rilevamento della vita e sull'indice di assemblaggio molecolare. I ricercatori hanno assegnato un punteggio di complessità alle molecole, noto come indice di assemblaggio molecolare, che misurava il numero minimo di passaggi di formazione dei legami necessari per costruire una molecola. Hanno dimostrato che questo indice è misurabile sperimentalmente e si correla con le molecole derivate dalla vita.

Il nuovo studio introduce il formalismo matematico attorno a una quantità fisica chiamata “Assemblea”. Questa quantità cattura la quantità di selezione richiesta per produrre oggetti complessi in base alla loro abbondanza e agli indici di assemblaggio. La teoria delle assemblee fornisce una nuova prospettiva su fisica, chimica e biologia, unificando queste discipline come prospettive diverse della stessa realtà sottostante. Rappresenta un passo significativo verso una teoria fondamentale che collega la materia inerte e vivente.

I ricercatori hanno dimostrato l'applicabilità della teoria dell'assemblaggio nel quantificare la selezione e l'evoluzione in vari sistemi, che vanno dalle molecole semplici ai polimeri complessi e alle strutture cellulari. Spiega sia la scoperta di nuovi oggetti sia la selezione di quelli esistenti, consentendo aumenti illimitati di complessità, che sono caratteristici della vita e della tecnologia.

La teoria dell'assemblaggio ha il potenziale per rivoluzionare molteplici campi scientifici, dalla cosmologia all'informatica. Offre un nuovo modo di comprendere la materia che costituisce il nostro mondo, non solo come particelle immutabili ma anche come definita dalla memoria necessaria per costruire oggetti attraverso la selezione nel tempo. Con ulteriori perfezionamenti ed esplorazioni, la teoria dell’assemblaggio potrebbe trasformare la nostra comprensione delle forme di vita conosciute e sconosciute e potrebbe persino risolvere l’origine della vita attraverso esperimenti di laboratorio.

In conclusione, la Teoria dell’Assemblea fornisce nuove e profonde intuizioni sulla fisica alla base della complessità biologica e dell’innovazione evolutiva. Apre interessanti possibilità per la ricerca interdisciplinare all’intersezione tra fisica, chimica, biologia e teoria dell’informazione, promettendo di rimodellare la nostra comprensione del mondo naturale.

Riferimento:

“La teoria dell’assemblaggio spiega e quantifica la selezione e l’evoluzione” (Nature, 4 ottobre 2023)