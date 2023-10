Nuove scoperte nel grafene: magnetismo non convenzionale e ferro-valletricità

Gli scienziati del MIT hanno fatto una scoperta sorprendente sulle proprietà del grafene, un singolo foglio di grafite sottile come un atomo. Hanno scoperto che quando il grafene è impilato in cinque strati secondo uno schema romboedrico, assume uno stato raro noto come “multiferroico”. In questo stato, il grafene mostra sia un magnetismo non convenzionale che un comportamento elettronico esotico chiamato ferro-valletricità. Questa è la prima volta che questa proprietà viene osservata in cinque strati di grafene e non in meno strati. La scoperta di questa proprietà potrebbe avere importanti implicazioni per la progettazione di dispositivi di archiviazione dati per computer classici e quantistici, poiché potrebbe aumentare la capacità di archiviazione e diminuire il consumo di energia.

Il grafene, costituito da un reticolo esagonale di atomi di carbonio, è noto per la sua eccezionale resistenza nonostante la sua struttura estremamente sottile. In questo studio, i ricercatori erano interessati a esplorare se il grafene potesse mostrare un comportamento multiferroico, in cui più proprietà si coordinano per mostrare più stati preferiti. I materiali multiferroici hanno il potenziale per migliorare la velocità e il costo energetico dei dischi rigidi, che attualmente si basano su un processo lento e dispendioso in termini di energia per commutare i domini magnetici.

I ricercatori hanno scoperto che una struttura di cinque strati di grafene impilati in uno schema romboedrico può mostrare un comportamento multiferroico. Questa struttura consente il lento movimento degli elettroni e la loro efficace interazione con altri elettroni. Esfoliando attentamente le singole scaglie di grafite e identificando quelle con cinque strati disposti naturalmente secondo uno schema romboedrico, i ricercatori sono stati in grado di studiare il comportamento multiferroico del grafene.

Questa scoperta apre nuove possibilità per l'uso del grafene in varie applicazioni elettroniche. Sfruttando le sue proprietà uniche, gli ingegneri potrebbero essere in grado di sviluppare dispositivi di archiviazione dati più efficienti e ad alta capacità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Fonte:

1. "La superconduttività dormiente del grafene si risveglia" - Notizie del MIT

2. “Impilamento multiferroico di materiali di grafene monostrato” – Nature, doi: 10.1038/s41586-019-1377-2