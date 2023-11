Sbloccare il potenziale di MXenes: nanosheet 2D trasformati in architetture 3D

Con le loro proprietà uniche e le potenziali applicazioni nel settore dello stoccaggio dell'energia, gli MXenes, un tipo di carburi di metalli di transizione, hanno attirato un'attenzione significativa tra i ricercatori. Questi nanomateriali 2D, costituiti da scaglie ultrasottili, possiedono un'eccezionale resistenza meccanica, un elevato rapporto superficie-volume ed un'eccellente stabilità elettrochimica. Tuttavia, il loro pieno potenziale come supercondensatori è ostacolato dalla difficoltà di riimpilarli durante l’elaborazione, il che ne compromette l’accessibilità e le prestazioni complessive.

Per superare questo ostacolo, un team di ricercatori della Carnegie Mellon University ha sviluppato una soluzione innovativa che trasforma i nanofogli 2D di MXene in architetture 3D. Guidato dai professori Rahul Panat e Burak Ozdoganlar, insieme al Ph.D. candidato Mert Arslanoglu, il team ha ottenuto questo risultato infiltrando MXene in un'impalcatura ceramica porosa utilizzando la tecnica del freeze-casting. Questo processo consente la creazione di dorsali ceramiche con dimensioni e direzionalità dei pori controllate.

L'innovazione chiave risiede nella capacità delle scaglie 2D MXene di rivestire uniformemente le superfici interne dei pori interconnessi dell'impalcatura ceramica durante la fase di asciugatura, senza perdere nessuno dei loro attributi essenziali. Questo approccio garantisce che i nanofogli siano disposti in una struttura 3D, rendendoli più accessibili per le reazioni e massimizzando le loro prestazioni elettrochimiche. L'uso di diversi solventi durante il processo di freezecasting consente inoltre la formazione di varie distribuzioni dei pori, migliorando ulteriormente la versatilità del sistema di materiali.

I ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando supercondensatori a due elettrodi “di tipo sandwich” collegati a una luce LED. I nuovi supercondensatori basati su MXene hanno dimostrato valori di densità di potenza e densità di energia più elevati rispetto a quelli raggiunti in precedenza, dimostrando il potenziale di questo sistema di materiali per applicazioni di stoccaggio dell’energia. Inoltre, la scalabilità e la riproducibilità del processo lo rendono adatto alla produzione di massa, aprendo le porte all’utilizzo commerciale in dispositivi come i veicoli elettrici.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono oltre gli MXeni, poiché l’approccio può essere applicato ad altri materiali su scala nanometrica come il grafene e la struttura ceramica può essere sostituita con polimeri e metalli. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare il campo dello stoccaggio energetico e aprire la strada allo sviluppo di nuove tecnologie. L’integrazione dei supercondensatori MXene nei veicoli elettrici potrebbe non essere più un sogno lontano.

FAQ

Cosa sono gli MXene?

Gli MXeni sono nanomateriali bidimensionali costituiti da carburi o nitruri di metalli di transizione, caratterizzati dalle loro scaglie ultrasottili.

Quali sono le sfide affrontate da MXenes nelle applicazioni di accumulo di energia?

Durante l'elaborazione, gli MXene tendono a riimpilarsi, riducendone l'accessibilità e ostacolandone le prestazioni come supercondensatori.

Come hanno fatto i ricercatori a superare questa sfida?

I ricercatori hanno sviluppato un metodo per infiltrare MXene in un'impalcatura ceramica porosa utilizzando la tecnica della colata a freddo, ottenendo un'architettura 3D che massimizza le prestazioni elettrochimiche degli MXene.

Quali sono i vantaggi del nuovo sistema di materiali?

Il nuovo sistema di materiali basato su MXene dimostra valori di densità di potenza e densità di energia più elevati, è scalabile e può essere prodotto in serie per dispositivi commerciali.

Quali altre applicazioni possono trarre vantaggio da questo sistema di materiali?

Oltre ai dispositivi di accumulo dell’energia, il sistema materiale ha potenziali applicazioni in batterie, celle a combustibile, sistemi di decarbonizzazione, dispositivi catalitici e altre tecnologie emergenti.