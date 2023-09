Regolazione dinamica dell'attrito sull'interfaccia del grafene utilizzando l'effetto di campo: una svolta nelle prestazioni dei dispositivi su scala micro e nanometrica

By

I ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e dell’Università della California Irvine hanno fatto una scoperta significativa nel campo dei dispositivi su micro e nanoscala. Nel loro documento tecnico intitolato “Regolazione dinamica dell’attrito sull’interfaccia del grafene utilizzando l’effetto di campo”, esplorano il potenziale dei campi elettrici applicati esternamente per controllare l’attrito tra le superfici a contatto.

Tradizionalmente, il controllo dell'attrito in questi dispositivi richiedeva l'applicazione di polarizzazione elettrica direttamente tra le superfici, il che può portare a reazioni indesiderate che influiscono sulle prestazioni del dispositivo. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che i campi elettrici esterni possono eliminare la necessità di una polarizzazione diretta, aprendo nuove possibilità per il controllo dell’attrito.

Lo studio si concentra specificamente sull’interazione tra grafene a strato singolo e punta di un microscopio a forza atomica. Il grafene, un materiale bidimensionale con proprietà uniche, può essere facilmente sintonizzato da campi elettrici e utilizzato come rivestimento superficiale. I ricercatori hanno scoperto che quando il grafene entra in contatto con le punte dei semiconduttori, mostra un regime di attrito inaspettatamente potenziato e altamente regolabile.

Le origini di questo fenomeno sono discusse nel contesto dei meccanismi fondamentali di dissipazione per attrito, tra cui il comportamento stick-slip, l'accoppiamento elettrone-fonone e il flusso elettronico viscoso. Comprendendo questi meccanismi, i ricercatori possono ottimizzare ulteriormente il controllo dell'attrito nei dispositivi su scala micro e nanometrica.

Questa ricerca innovativa ha il potenziale per rivoluzionare le prestazioni di tali dispositivi consentendo un controllo preciso e dinamico dell’attrito. Con ulteriori esplorazioni e sperimentazioni, i risultati di questo studio potrebbero portare a una migliore efficienza e longevità del dispositivo.

Nel complesso, questo studio non solo approfondisce la nostra comprensione dell’attrito all’interfaccia del grafene, ma evidenzia anche il potenziale dei campi elettrici esterni nella regolazione dinamica dell’attrito nei dispositivi su scala micro e nanometrica. La ricerca apre nuove strade per ulteriori indagini ed esplorazioni in questo entusiasmante campo.

Definizione:

– Attrito: la resistenza incontrata quando un oggetto si muove in contatto con un altro, con conseguente generazione di calore e usura.

– Grafene: Un materiale bidimensionale composto da un singolo strato di atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale.

– Campo elettrico: una regione attorno a particelle o oggetti carichi in cui si avvertono le loro forze elettriche.

Fonte:

Greenwood, G., Kim, JM, Nahid, SM et al. Regolazione dinamica dell'attrito sull'interfaccia del grafene utilizzando l'effetto di campo. Nat Commun 14, 5801 (2023).