La scoperta inaspettata di vasti depositi di idrogeno nella Francia orientale

Alla periferia di Folschviller, una piccola cittadina nella Francia orientale, tre capannoni senza pretese hanno attirato l'attenzione di scienziati, giornalisti e pubblico. Questi capannoni si trovano sopra un pozzo trivellato inizialmente nel 2006 e che ora ospita un sistema di misurazione del gas chiamato SysMoG. Originariamente progettato per rilevare la concentrazione di metano nel sottosuolo, SysMoG ha fatto una scoperta sorprendente durante la sua esplorazione: alte concentrazioni di idrogeno.

Ad una profondità di 1,100 metri, la concentrazione di idrogeno disciolto raggiunge il 14%, mentre a 90 metri potrebbe raggiungere il 3,000%. Questi straordinari risultati suggeriscono che la regione della Lorena, inclusa Folschviller, potrebbe ospitare uno dei più grandi giacimenti di idrogeno conosciuti al mondo, con circa 46 milioni di tonnellate di idrogeno bianco.

La scoperta di questi depositi di idrogeno è stata un risultato inaspettato del progetto Regalor, che mirava a studiare la fattibilità della produzione di metano nella regione della Lorena. Il progetto ha cercato anche di esaminare la presenza di altri gas. Dopo la cessazione della produzione di carbone in Lorena nel 2004, Francaise de L'Energie ha proposto di estrarre metano dai giacimenti di carbone della regione. Il governo regionale si è avvalso dell'esperienza del Laboratoire GeoRessources per determinare la fattibilità del progetto, portando allo sviluppo di SysMoG in collaborazione con Solexperts, una società franco-svizzera.

SysMoG è dotato di una sonda brevettata che può essere calata fino a 1,500 metri di profondità. Utilizzando una membrana per separare i gas dall'acqua, la sonda consente l'estrazione dei gas per l'analisi della superficie. In precedenza, la presenza di gas sotterranei rendeva necessario portare l'acqua in superficie e degasarla.

Le misurazioni iniziali nel pozzo hanno rivelato che il 99% del gas disciolto a 600 metri era metano, mentre l’1% era idrogeno. Tuttavia, man mano che il team procedeva più in profondità, ha osservato un aumento consistente della concentrazione di idrogeno. Sul fondo del pozzo, l’idrogeno costituiva circa il 20% del gas disciolto.

Per studiare ulteriormente la concentrazione di idrogeno, i ricercatori intendono misurare altri tre pozzi a profondità simili. Se la concentrazione di idrogeno rimane elevata lateralmente, il passo successivo prevede la perforazione di un pozzo di 3,000 metri per verificare come si evolve la concentrazione di idrogeno con la profondità. Questo sforzo determinerà anche se l'idrogeno è presente in forma disciolta o gassosa.

La scoperta di questi depositi di idrogeno potrebbe avere profonde implicazioni per il futuro dell’energia pulita. Poiché l’idrogeno viene acclamato come un importante candidato come combustibile grazie al suo potenziale di emissioni nette pari a zero, l’abbondanza di “idrogeno bianco” nella regione della Lorena potrebbe contribuire notevolmente alla transizione globale verso l’energia pulita.

Definizioni:

– SysMoG: un sistema di misurazione del gas utilizzato per misurare le concentrazioni di gas nel sottosuolo.

– Metano: gas incolore e inodore, spesso associato al gas naturale e potenziale fonte di energia.

– Pozzo trivellato: uno stretto foro praticato nel terreno per estrarre risorse naturali o condurre studi geologici.

– Idrogeno: un gas incolore che può essere utilizzato come fonte di combustibile grazie al suo alto contenuto energetico.

– Lorena: una regione della Francia orientale nota per la produzione di carbone.

Fonte:

– Jacques Pironon, direttore della ricerca presso il laboratorio GeoRessources dell'Università di Lorena

– Dhananjay Khadilkar, giornalista con sede a Parigi