Nanostampa nello spazio libero: una svolta nella nanofabbricazione 3D

I ricercatori dell’Università di Wuhan in Cina e della Purdue University hanno sviluppato un approccio innovativo alla nanostampa 3D chiamato nanostampa dello spazio libero. Questo metodo utilizza un pennello a forza ottica per consentire percorsi di scrittura precisi e spaziali per la creazione di strutture funzionali 4D.

Tradizionalmente, la nanostampa 3D ha dovuto affrontare sfide come la lentezza della stampa strato per strato e le opzioni limitate dei materiali a causa delle interazioni laser-materia. Tuttavia, la tecnica di nanostampa nello spazio libero supera queste limitazioni consentendo una rapida aggregazione e solidificazione dei radicali, con conseguente verniciatura dello spazio libero ad alta precisione. Il processo è paragonabile alla pittura cinese con pennello su carta.

I ricercatori hanno riscontrato un grande successo con questo metodo, ottenendo maggiori velocità di stampa e stampando con successo modelli di muscoli bionici derivati ​​da nanostrutture 4D. Questi modelli hanno mostrato proprietà meccaniche regolabili in risposta ai segnali elettrici e hanno mostrato un'eccellente biocompatibilità.

Il campo della nanofabbricazione svolge un ruolo fondamentale nell’ingegnerizzazione di nanodispositivi e nanostrutture. L’industria dei semiconduttori utilizza tradizionalmente tecniche di litografia, deposizione e incisione per fabbricare strutture 3D, ma gli elevati costi di lavorazione e le limitate opzioni di materiali possono ostacolare la fabbricazione flessibile.

La scrittura diretta con laser a femtosecondi basata sulla polimerizzazione a due fotoni è stata utilizzata nella scienza dei materiali per creare nanostrutture 3D complesse. Tuttavia, questo metodo è ancora limitato da velocità di stampa lente, texture superficiali a gradini e da una gamma limitata di materiali fotoindurenti. La tecnica di scrittura laser nello spazio libero esplora come le forze fotochimiche possono essere sfruttate per ottenere la nanopittura utilizzando un pennello a forza ottica.

Nel complesso, la nanostampa nello spazio libero offre prospettive promettenti per il campo della nanostampa 3D. Consentendo velocità di stampa più elevate e una gamma più ampia di opzioni di materiali, ha il potenziale per rivoluzionare la nanofabbricazione e aprire la strada allo sviluppo di prodotti di prossima generazione.

– Progressi scientifici, DOI: 10.1126/sciadv.adg0300