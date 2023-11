Addio a Frank Borman: riflessione sull'eredità di un pioniere

Frank Borman, un tenace e devoto astronauta, che guidò la prima circumnavigazione della Luna da parte dell'umanità, è morto la scorsa settimana all'età di 95 anni. Con la sua scomparsa, il numero dei viaggiatori lunari Apollo sopravvissuti è ora sceso a otto. Borman, un militare semplice noto per la sua grinta e determinazione, incarnava lo spirito del dovere, dell'onore e del servizio al suo paese.

Nato a Gary, Indiana, Borman ha sviluppato un amore per l'aviazione in giovane età. Iniziò il suo viaggio verso i cieli quando suo padre lo portò a fare un giro su un biplano della Prima Guerra Mondiale, un'esperienza che lo affascinò e accese la sua passione per il volo. Per tutta la vita, Borman ha perseguito il suo amore per l'aviazione, conseguendo la licenza di pilota e volando su modellini di aeroplani con propulsione a elastico da adolescente.

Nel 1962, Borman si unì alla NASA come parte della seconda classe di astronauti, conosciuta come i “nuovi nove”, che comprendeva Neil Armstrong e Ed White. La sua vasta esperienza come pilota di caccia lo distingueva dai suoi coetanei. La missione più importante di Borman avvenne nel 1965 quando comandò la Gemini 7 insieme a Jim Lovell. La missione mirava a dimostrare che gli esseri umani potevano sopravvivere due settimane nello spazio, durata necessaria per un viaggio sulla Luna e ritorno.

Nonostante le battute d'arresto e i cambiamenti di missione, l'attenzione costante di Borman sulla missione non ha mai vacillato. Durante la missione Gemini 7, lui e Lovell si incontrarono con successo con Gemini 6, ponendo una pietra miliare per il volo spaziale con equipaggio statunitense. La loro navicella spaziale ha orbitato attorno alla Terra per 206 volte, dimostrando la resistenza e le capacità degli esseri umani nello spazio.

Dopo Gemini 7, Borman fu selezionato per pilotare l'Apollo 8, originariamente designato come Apollo 3 prima che eventi tragici rimodellassero il programma. La missione divenne un momento cruciale nell'esplorazione spaziale poiché Borman, Jim Lovell e William Anders divennero i primi esseri umani ad orbitare attorno alla Luna.

L'eredità di Frank Borman come astronauta e pioniere nell'esplorazione spaziale sarà ricordata per la sua incrollabile dedizione, determinazione e contributo alla comprensione del cosmo da parte dell'umanità. La sua scomparsa segna la fine di un'era, ma il suo spirito continuerà a ispirare le future generazioni di esploratori spaziali.

