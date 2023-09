Le straordinarie scoperte del lander e del rover lunare indiani

By

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha recentemente inviato il suo lander lunare, Vikram, e il rover Pragyan, per esplorare il polo sud della Luna. Sebbene sia stato loro chiesto di entrare in modalità di sospensione fino all’alba lunare del 22 settembre, hanno già fornito alcune informazioni affascinanti che hanno lasciato incuriositi gli scienziati planetari.

Densità e temperatura della ionosfera lunare

Vikram è dotato di una sonda che ha effettuato le prime misurazioni della densità e della temperatura della ionosfera lunare. Secondo l’ISRO, la ionosfera vicino al polo lunare è relativamente scarsa, con circa 5-30 milioni di elettroni per metro cubo. Questa densità sembra variare durante il giorno lunare. Queste informazioni sono cruciali per i futuri sistemi di comunicazione e navigazione lunari, poiché densità di elettroni più elevate possono causare ritardi nel segnale. Tuttavia, il plasma sparso osservato da Vikram significa che i potenziali ritardi sarebbero minimi e la trasmissione non sarebbe un problema.

Variazioni di temperatura nel suolo lunare

Comprendere la temperatura e la conduttività del suolo lunare è essenziale quando si considerano futuri insediamenti sulla Luna. La sonda termica di Vikram, dotata di 10 sensori, ha rivelato risultati interessanti. Durante il giorno la temperatura a 8 cm sotto la superficie è circa 60 ºC inferiore a quella in superficie. Questo forte calo della temperatura è previsto a causa delle limitate proprietà conduttive del suolo lunare. Queste misurazioni differiscono da quelle ottenute dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA nel 2009, indicando che la temperatura superficiale è significativamente più calda di quanto registrato in precedenza.

Un sospetto terremoto lunare

Tra le varie vibrazioni registrate dal sismografo di Vikram, un evento ha attirato l'attenzione degli scienziati. Lo strumento ha rilevato un piccolo evento sismico o l'impatto di un minuscolo meteorite che si è abbassato in circa 4 secondi. Tali eventi sono attesi sulla Luna a causa di piccoli impatti e aggiustamenti tettonici locali. Tuttavia, per comprendere appieno il significato di questi eventi, sono necessarie ulteriori osservazioni e una rete sismica globale sulla Luna.

Conferma della presenza di zolfo

Test preliminari di Pragyan hanno confermato la presenza di zolfo sulla superficie lunare vicino al polo sud. Questa è una scoperta importante poiché lo zolfo è un elemento chiave della roccia fusa. Gli scienziati ritengono che un tempo la Luna fosse ricoperta da uno spesso strato di roccia fusa, che alla fine si solidificò per formare la sua superficie. Misurando le concentrazioni di zolfo, i ricercatori possono ottenere informazioni sulla storia geologica della Luna. Tuttavia, è anche possibile che lo zolfo abbia avuto origine dall'impatto di asteroidi sulla superficie lunare. L'ISRO mira a combinare i loro risultati con i dati delle missioni Apollo statunitensi per comprendere meglio la geochimica della Luna.

