I bambini sviluppano la consapevolezza spaziale a quattro mesi, secondo uno studio

Una nuova ricerca dell’Università di Birmingham ha rivelato che i bambini di appena quattro mesi possono comprendere l’interazione tra i loro corpi e lo spazio circostante. Conducendo un esperimento tattile e visivo, lo studio ha scoperto che il cervello dei bambini è in grado di collegare vista e tatto, contribuendo alla loro consapevolezza spaziale. Questa scoperta rivoluzionaria fornisce preziose informazioni sullo sviluppo precoce dell’autoconsapevolezza nei neonati.

Utilizzando un nuovo approccio sperimentale, gli esperti del Birmingham BabyLab hanno mostrato ai bambini una palla in movimento su uno schermo che si avvicinava o si allontanava da loro. Durante questo processo, i bambini ricevevano una leggera vibrazione sulle loro mani quando la palla era più vicina a loro, mentre la loro attività cerebrale veniva monitorata. I ricercatori hanno scoperto che anche a soli quattro mesi, i bambini mostravano un’intensa attività cerebrale somatosensoriale (tattile) quando il tocco era preceduto da un oggetto che si muoveva verso di loro.

La dottoressa Giulia Orioli, ricercatrice principale dello studio, ha spiegato che questi risultati suggeriscono che i bambini hanno una capacità naturale di percepire lo spazio intorno a loro e di capire come i loro corpi interagiscono all'interno di quello spazio. Questa precoce integrazione sensoriale, nota come spazio peripersonale, è un aspetto importante della coscienza umana. La scoperta solleva domande interessanti sulla misura in cui queste abilità sono innate o apprese.

Lo studio ha anche esplorato le reazioni dei bambini più grandi quando vengono toccati inaspettatamente dopo che la palla sullo schermo si è allontanata da loro. I ricercatori hanno osservato che i bambini di 8 mesi mostravano segni di sorpresa nella loro attività cerebrale, indicando che non stavano anticipando il tocco in base alla direzione visiva dell'oggetto in movimento. Ciò suggerisce che man mano che i bambini avanzano nel loro primo anno di vita, il loro cervello sviluppa una consapevolezza più sofisticata della presenza del proprio corpo nello spazio.

I ricercatori intendono continuare la loro indagine includendo partecipanti di diverse fasce di età, dai neonati agli adulti. Le conoscenze acquisite dallo studio dell'attività cerebrale negli adulti possono far luce sullo sviluppo delle capacità multisensoriali dei bambini. Inoltre, il team spera di esaminare se anche i neonati mostrano segni di percezione della posizione del proprio corpo nello spazio, il che potrebbe fornire una comprensione più profonda delle origini della coscienza umana.

Svelando i misteri della consapevolezza spaziale dei bambini, questa ricerca non solo contribuisce alla nostra comprensione del primo sviluppo umano, ma pone anche le basi per ulteriori studi che esplorano i complessi processi cognitivi alla base della nostra percezione del mondo.

Fonte: Università di Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)