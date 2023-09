Il futuro dell'esplorazione spaziale: una conversazione con Eric Ianson della NASA

In una prossima conferenza intitolata "Pianeti, asteroidi e lune... oh mio!", Eric Ianson, vicedirettore della divisione di scienze planetarie presso il quartier generale della NASA, discuterà degli sforzi più recenti e più entusiasmanti della NASA nell'esplorazione spaziale. Ciò include la raccolta di campioni dalla superficie di Marte, una dimostrazione di difesa planetaria facendo schiantare intenzionalmente un veicolo spaziale contro un asteroide e l'esplorazione di Europa, luna di Giove, e del suo oceano coperto di ghiaccio.

Le pietre miliari che i giovani possono aspettarsi di vedere nel corso della loro vita nel campo dell’esplorazione spaziale sono difficili da prevedere, poiché la tecnologia si evolve rapidamente e gli interessi cambiano. Tuttavia, ci sono alcune tendenze che possono essere identificate. All’orizzonte si profila il ritorno dell’uomo sulla Luna e l’eventuale sbarco degli astronauti su Marte. Le missioni robotiche su vari pianeti, lune e piccoli corpi del sistema solare continueranno, con particolare attenzione a destinazioni come Europa, luna di Giove, Titano, luna di Saturno e Urano. Ci saranno anche progressi nell’identificazione di mondi abitabili al di fuori del nostro sistema solare.

Il ruolo della NASA nel raggiungimento delle prossime grandi scoperte spaziali è vitale, anche se le aziende private come SpaceX svolgono un ruolo sempre più importante nei viaggi spaziali. Mentre le aziende private hanno una motivazione commerciale, la NASA viene finanziata per raggiungere specifici obiettivi scientifici, esplorativi o tecnologici. Le collaborazioni con l’industria sono comuni, ma ci sono casi in cui la NASA sviluppa internamente strumenti specializzati o veicoli spaziali, come i rover su Marte e la navicella spaziale Europa Clipper.

Il recente risultato ottenuto dal programma spaziale indiano di atterrare sul polo sud della Luna è encomiabile. La NASA apprezza la collaborazione internazionale e riconosce l’importanza di condividere i dati della missione a beneficio della scoperta scientifica. Incoraggiano i loro colleghi internazionali a fare lo stesso, promuovendo l’esplorazione pacifica dello spazio.

Alla domanda sul suo film o programma televisivo preferito sullo spazio o sull'esplorazione spaziale, Eric Ianson ha menzionato diversi preferiti, tra cui "Apollo 13", "The Martian" e "The Empire Strikes Back". Tuttavia, alla fine ha scelto "The Right Stuff" come prima scelta. Il film descrive la storia degli astronauti originali del Mercury Seven e cattura l'immaginazione e le sfide dei viaggi spaziali in un periodo in cui si stava passando dalla fantascienza alla realtà.

La Wilder Penfield Lecture di Eric Ianson è prevista per il 13 novembre alle 4 presso l'anfiteatro Jeanne Timmins di The Neuro.

Definizione:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale civile degli Stati Uniti responsabile dell'esplorazione e della ricerca spaziale della nazione.

Mars Exploration Program – Un programma della NASA incentrato sull'esplorazione di Marte, compreso lo studio del clima, della geologia e del potenziale di supporto della vita del pianeta.

Programma Radioisotope Power Systems – Un programma della NASA che sviluppa e mantiene l'uso di sistemi di alimentazione a radioisotopi, che forniscono elettricità per missioni nello spazio profondo utilizzando il calore generato dal decadimento degli isotopi radioattivi.

Difesa planetaria – Studio e sviluppo di metodi per proteggere la Terra da potenziali eventi di impatto di asteroidi o comete.

Europa - Una delle lune di Giove che si ritiene abbia un oceano sotterraneo di acqua liquida sotto la sua crosta ghiacciata.

Servizi commerciali di carico utile lunare – Un programma che mira a fornire missioni scientifiche e tecnologiche sulla Luna attraverso partnership con società commerciali.

Perseverance Rover - Una missione della NASA su Marte che mira a esplorare l'abitabilità del pianeta, cercare segni di vita antica e raccogliere campioni per un potenziale ritorno sulla Terra.

James Webb Space Telescope – Un prossimo telescopio spaziale che verrà lanciato nel 2021, progettato per essere il telescopio spaziale più potente mai costruito.

Programma Artemis – Un programma della NASA che mira a far sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” sulla Luna entro il 2024.

