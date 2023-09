Le piante non sono sfuggite all'estinzione durante la scomparsa dei dinosauri, lo dimostra l'analisi dei fossili

Una nuova analisi dei dati fossili provenienti dal Nord e dal Sud America suggerisce che l’estinzione del Cretaceo-Paleogene, che spazzò via i dinosauri 66 milioni di anni fa, ebbe un impatto significativo anche sulla vita vegetale. Precedenti studi globali sui reperti fossili avevano suggerito che nessuna delle principali famiglie di piante si estinse durante questo evento. Tuttavia, il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Cambridge Prisms: Extinction, ha scoperto che oltre il 50% delle specie vegetali si è estinto.

I ricercatori hanno analizzato i dati fossili emergenti provenienti da varie località, tra cui Stati Uniti, Colombia e Argentina. Hanno trovato prove di una significativa perdita di specie vegetali in ciascun sito, indicando una vera estinzione delle piante. Ciò mette in discussione la precedente convinzione secondo cui le piante non furono colpite in modo significativo dall’estinzione del K-Pg.

Per capire cosa è successo alle piante durante questo evento di estinzione, i ricercatori hanno sottolineato l’importanza di disporre di collezioni di fossili adeguate. Hanno anche notato che lo studio dei fossili vegetali prima e dopo l’estinzione, oltre ad avere molteplici indicatori, aiuta a fornire una comprensione più completa dell’impatto dell’evento sulla vita vegetale.

I risultati di questo studio hanno importanti implicazioni per i moderni sforzi di conservazione. L'estinzione di un'intera famiglia di piante moderne, come faggi, castagni e querce, comporterebbe la perdita di tutte le specie appartenenti a quella famiglia. Pertanto, concentrarsi esclusivamente sul salvataggio delle singole specie potrebbe non essere sufficiente per prevenire l’estinzione di intere famiglie di piante.

I ricercatori hanno anche evidenziato l’effetto trasformativo delle estinzioni di massa sugli ecosistemi. L’estinzione del K-Pg ha portato all’aumento e alla dominanza delle piante da fiore e alla creazione di foreste pluviali tropicali, cruciali per la biodiversità.

Confrontando diverse località, lo studio ha rivelato che gli impatti dell’evento di estinzione non erano uniformi. Fattori come la distanza dal luogo dell’impatto e la suscettibilità alle condizioni di gelo hanno influenzato la gravità delle estinzioni delle piante in diverse regioni. I tropici, in particolare, potrebbero essere stati colpiti più gravemente a causa della loro avversione alle temperature gelide e all’elevata biodiversità.

Questa ricerca serve a ricordare che l’estinzione delle specie vegetali durante l’evento di estinzione del K-Pg è stata significativa e ha modellato l’evoluzione del nostro mondo moderno. Sottolinea inoltre l’importanza di riconoscere l’attuale crisi della biodiversità e di agire per prevenire ulteriori estinzioni, poiché potrebbe avere impatti ecologici paragonabili all’estinzione del K-Pg.

Fonte:

– Peter Wilf, et al. “L’estinzione delle piante del tempo profondo al confine K-Pg è stata una vera estinzione”, Cambridge Prisms: Extinction, settembre 2021.