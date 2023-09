I fossili di Fujianvenator Prodigiousus forniscono informazioni sull'evoluzione degli uccelli

By

Scienziati cinesi hanno fatto un'interessante scoperta nella provincia del Fujian: il fossile di un dinosauro simile a un uccello del periodo Giurassico. Chiamata Fujianvenator prodigiosus, questa scoperta sta facendo luce sull'evoluzione degli uccelli e fornendo preziose informazioni su come sono nati gli uccelli moderni.

La questione se Fujianvenator sia considerato un uccello dipende da come definiamo un uccello. Min Wang, uno dei principali scienziati coinvolti nello studio, descrive il dinosauro come “bizzarro” e afferma che è ben lungi dall’essere simile a qualsiasi uccello moderno. Tuttavia, Fujianvenator appartiene a un gruppo chiamato avialans, che comprende tutti gli uccelli e i loro parenti dinosauri più stretti che non erano ancora considerati uccelli.

Una caratteristica unica del Fujianvenator è il lungo osso della parte inferiore della gamba, la tibia, che è lungo il doppio del femore, il femore. Presenta anche una coda lunga e ossuta. I suoi arti anteriori ricordano l'ala di un uccello ma con tre artigli sulle dita, distinguendolo dagli uccelli moderni. Sebbene il fossile non conservi piume, Wang nota che i suoi parenti più stretti e la maggior parte dei teropodi avialani hanno piume, suggerendo che anche Fujianvenator potrebbe aver avuto piume.

Determinare il suo stile di vita è impegnativo senza un fossile completo, ma i ricercatori propongono due possibilità. Sulla base delle sue lunghe gambe, Fujianvenator potrebbe essere stato un veloce corridore o guadato in un ambiente paludoso simile alle gru o agli aironi moderni. Wang è propenso all'idea che fosse un corridore.

Questa scoperta si aggiunge anche alla complessa comprensione dell’evoluzione degli uccelli. Gli uccelli discendevano da piccoli dinosauri piumati e bipedi conosciuti come teropodi durante il tardo Giurassico. L'uccello più antico conosciuto, l'Archaeopteryx, esisteva circa 150 milioni di anni fa. Tuttavia, esiste un divario significativo di circa 20 milioni di anni tra l’Archaeopteryx e i successivi fossili di uccelli, evidenziando la necessità di ulteriori studi per completare la linea temporale evolutiva.

Nel complesso, la scoperta del Fujianvenator prodigiosus fornisce preziose informazioni sulla diversità dei dinosauri simili a uccelli e sui loro habitat nel periodo Giurassico, contribuendo alla nostra comprensione dell’evoluzione degli uccelli.

Fonte:

– Quotidiano del popolo, Cina – @PDChina (Twitter)

– Giornale della natura