Specie di mosasauro appena scoperta che prende il nome dal serpente marino nordico

By

I paleontologi hanno recentemente scoperto una nuova specie di enorme rettile marino noto come mosasauro. I fossili sono stati trovati vicino alla città di Walhalla, nel Nord Dakota, e sono stati chiamati Jormungandr walhallaensis, dal nome del mitico serpente marino nordico Jormungandr, padre del dio imbroglione Loki. I ricercatori hanno dettagliato le loro scoperte nel Bollettino del Museo Americano di Storia Naturale.

Il fossile, noto come NDGS 10838, include un cranio quasi completo con caratteristiche distinte che hanno reso difficile la classificazione per gli scienziati. Sebbene condivida alcune caratteristiche con il genere più grande di mosasauro Mosasaurus e con il genere più piccolo Clidastes, la sua combinazione di tratti ha portato i ricercatori a determinare che rappresenta un genere e una specie di mosasauro precedentemente sconosciuti. Jormungandr walhallaensis sarebbe stato lungo circa 24 piedi e avrebbe avuto un viso snello, distinguendolo dai suoi parenti mosasauri.

I mosasauri erano i principali predatori che vivevano negli oceani durante il periodo Cretaceo, nuotando insieme ai dinosauri ma essendo più strettamente imparentati con le lucertole e i serpenti moderni. Mentre i fossili di mosasauro sono già stati trovati in precedenza, la scoperta di Jormungandr walhallaensis getta nuova luce sulle diverse forme che questo gruppo di rettili marini potrebbe assumere. Tuttavia, i ricercatori riconoscono che sono necessari più fossili della nuova specie per comprendere meglio la sua posizione nell’albero evolutivo dei mosasauri.

Il fossile mostrava anche segni di morsi sulle vertebre, suggerendo che l'animale fosse stato attaccato verso la fine della sua vita o che i suoi resti fossero stati recuperati dopo la morte. Ulteriori ricerche saranno condotte per indagare su questi segni. Nel complesso, la scoperta di Jormungandr walhallaensis fornisce preziose informazioni sulla storia evolutiva dei mosasauri e contribuisce alla nostra comprensione della ricca diversità di questi predatori all’apice che abitavano i mari milioni di anni fa.

FAQ

Cos'è un mosasauro?

Un mosasauro è un tipo di rettile marino vissuto durante il periodo Cretaceo, da circa 98 milioni a 66 milioni di anni fa. Erano i migliori predatori e sono più strettamente imparentati con le lucertole e i serpenti moderni che con i dinosauri.

Perché il mosasauro prende il nome da Jormungandr?

Il mosasauro fu chiamato Jormungandr walhallaensis in onore del serpente marino nordico Jormungandr, che si diceva fosse il padre del dio imbroglione Loki. Il nome è stato scelto per la somiglianza della creatura con il mitico serpente marino e per il suo luogo di ritrovamento vicino a Walhalla, una città che condivide il suo nome con il norvegese Valhalla.

Qual è il significato della scoperta?

La scoperta della nuova specie di mosasauro, Jormungandr walhallaensis, fornisce preziose informazioni sulle diverse forme che i mosasauri potrebbero assumere. Contribuisce alla nostra comprensione della storia evolutiva di questi predatori apicali e amplia la nostra conoscenza della vita marina durante il periodo Cretaceo.

Dove sono stati ritrovati i fossili?

I fossili di Jormungandr walhallaensis sono stati scoperti vicino alla città di Walhalla nel Nord Dakota.

Quanto era lungo il mosasauro appena scoperto?

Sulla base dei fossili, si stima che Jormungandr walhallaensis misurasse circa 24 piedi di lunghezza.