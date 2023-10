Il nuovo fossile di ragno gigante della botola fornisce informazioni sugli antenati delle specie moderne

By

Un fossile recentemente scoperto di un gigantesco ragno botola ha fatto luce sull'antenato del moderno ragno botola dai piedi a spazzola. Si stima che il fossile, chiamato Megamonodontium mccluskyi, abbia tra gli 11 e i 16 milioni di anni e misura circa 23.31 millimetri di dimensione.

Sebbene questa dimensione possa non sembrare significativa, è quattro volte più grande dell'attuale specie di ragno botola dai piedi a spazzola trovato in Australia. Il fossile è stato scoperto a McGraths Flat, una regione arida nel Nuovo Galles del Sud, ed è solo il quarto fossile di ragno mai trovato in Australia.

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sull’evoluzione e l’estinzione degli antichi ragni giganti con botola. Colma anche una lacuna nella nostra comprensione del passato e di come questi ragni sono cambiati nel tempo. Sebbene oggi esistano circa 300 specie diverse di ragni botola dai piedi a spazzola, non si fossilizzano bene. Pertanto, questa scoperta è particolarmente significativa per ottenere informazioni sulle loro controparti antiche.

Lo studio che descrive in dettaglio questa scoperta è disponibile sullo Zoological Journal of the Linnean Society.

