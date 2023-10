Un antico fossile di ragno fornisce spunti sul passato dell'Australia

By

Gli scienziati hanno scoperto un fossile ben conservato di una grande specie di ragno che un tempo vagava per le foreste pluviali dell'Australia circa 11-16 milioni di anni fa. La scoperta è di grande importanza poiché fa luce sulla storia evolutiva e sull'estinzione dei ragni, colmando le lacune nella comprensione del passato della regione.

La specie di ragno appena identificata, denominata Megamonodontium mccluskyi, appartiene alla famiglia dei ragni botola dai piedi a spazzola, Barychelidae. Questo ritrovamento non è solo uno dei pochi fossili di ragno scoperti in Australia, ma anche il primo fossile al mondo di un ragno di questa famiglia.

In precedenza, i limitati fossili di ragno presenti in Australia rendevano difficile per gli scienziati ricostruire la storia evolutiva di questi aracnidi. Tuttavia, la scoperta di Megamonodontium mccluskyi fornisce preziose informazioni sull’estinzione dei ragni e contribuisce alla nostra comprensione del passato.

Il parente vivente più vicino del Megamonodontium mccluskyi si trova nelle foreste umide che vanno da Singapore alla Papua Nuova Guinea. Ciò suggerisce che le antiche specie un tempo abitavano ambienti simili sulla terraferma australiana, ma alla fine si estinsero quando il continente divenne più arido.

Il fossile è stato trovato nella regione ricca di fossili del Miocene di McGraths Flat nel Nuovo Galles del Sud. La sua eccezionale conservazione nella goethite, una roccia ricca di ferro, ha permesso ai ricercatori di osservare i minimi dettagli del corpo del ragno. Con una lunghezza del corpo di 23.31 millimetri, Megamonodontium mccluskyi è il secondo fossile di ragno più grande trovato in tutto il mondo.

Attraverso la microscopia elettronica a scansione, gli scienziati hanno esaminato da vicino le caratteristiche fisiche del ragno, compresi i suoi artigli, strutture simili a peli chiamate setole, pedipalpi, zampe e corpo principale. Le sete conservate indicano che svolgeva varie funzioni come rilevare sostanze chimiche, rilevare vibrazioni, difendersi dagli aggressori e produrre suoni.

Questa scoperta fornisce anche informazioni sul panorama in evoluzione dell’Australia durante la transizione verso un ambiente più secco. La rarità dei fossili di ragno della famiglia Barychelidae suggerisce che le loro abitudini di vita nelle tane potrebbero aver contribuito al loro basso tasso di fossilizzazione.

In conclusione, la scoperta del Megamonodontium mccluskyi offre preziose informazioni sugli antichi ragni australiani e sulla loro estinzione. Questo fossile ben conservato fornisce informazioni sul passato della regione e contribuisce alla nostra comprensione dei cambiamenti ambientali dell'Australia.

