La misteriosa dieta dei trilobiti finalmente rivelata attraverso la scoperta di fossili

Nuove scoperte hanno fatto luce sull’enigmatica dieta dei trilobiti, antiche creature marine che abitavano gli oceani della Terra per milioni di anni. I trilobiti, che prosperarono per circa 250 milioni di anni e comprendevano oltre 20,000 specie, hanno a lungo lasciato perplessi gli scienziati per quanto riguarda le loro abitudini alimentari. In passato i ricercatori dovevano fare affidamento su prove indirette per dedurre la loro dieta, ma una recente scoperta ha fornito prove dirette dei pasti finali dei trilobiti.

Un esemplare di trilobite ben conservato, noto come Bohemolichas incola, è stato trovato racchiuso in Rokycany Balls – ciottoli silicei – che conservavano i suoi intricati dettagli 3D. All'interno del sistema digestivo di questo esemplare, i paleontologi dell'Università Carolina della Repubblica Ceca, guidati da Petr Kraft, hanno scoperto frammenti di conchiglie strettamente imballati insieme. È importante sottolineare che questi gusci non mostravano segni di dissoluzione, indicando che il sistema digestivo del trilobite era probabilmente neutro o basico per tutta la sua lunghezza, simile ai moderni crostacei e ragni.

L'analisi del tratto digestivo del trilobite ha rivelato una varietà di prede. I frammenti più comunemente rinvenuti appartenevano a ostracodi, piccoli crostacei simili a gamberetti che esistono ancora oggi. Il trilobite aveva consumato anche lumache di strombo hyolith, stelle marine estinte e stylophora, un parente dei ricci di mare. Questi risultati suggeriscono che il trilobite fosse uno spazzino opportunista, nutrendosi sia di animali vivi che morti che potevano essere facilmente disintegrati o abbastanza piccoli da essere ingoiati interi.

Inoltre, l'intero tratto digestivo del trilobite e le distorsioni nel suo torace indicano che potrebbe essersi preparato alla muta. Come altri artropodi, i trilobiti avevano bisogno di perdere il loro esoscheletro per crescere. Come parte del processo di muta, il tratto digestivo si sarebbe espanso per favorire la perdita del vecchio esoscheletro e lo sviluppo di uno nuovo.

La scoperta della dieta dei trilobiti fornisce preziose informazioni sul loro comportamento alimentare e contribuisce alla nostra comprensione di queste intriganti creature. Ciò suggerisce che i trilobiti avessero abitudini alimentari simili ai crostacei moderni, con occasionali azioni di sovralimentazione legate a specifici requisiti fisiologici. Questo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.