Antico fossile di ragno megamonodontio rinvenuto in Australia: approfondimenti sull'evoluzione dei ragni e sui cambiamenti del paesaggio

Gli scienziati hanno fatto una scoperta entusiasmante nel cuore delle regioni aride dell'Australia: un fossile squisitamente conservato di un ragno straordinariamente grande che un tempo prosperava in una lussureggiante foresta pluviale milioni di anni fa. Questo fossile non è un ragno qualsiasi, ma piuttosto il quarto fossile di ragno mai trovato in Australia e il primo del suo genere appartenente alla famiglia dei Barychelidae, noti anche come i grandi ragni botola dai piedi a spazzola. Chiamato Megamonodontium mccluskyi, visse tra 11 e 16 milioni di anni fa durante il periodo Miocenico.

Il significato di questa scoperta risiede nella scarsità di fossili di ragno in Australia. Con solo quattro fossili di ragno mai trovati in tutto il continente, gli scienziati hanno faticato a comprendere la storia evolutiva dei ragni. Tuttavia, questa scoperta colma una lacuna significativa nella nostra comprensione e fornisce nuove informazioni sull’estinzione dei ragni. Il parente vivente più vicino a questo antico ragno risiede nelle foreste umide che si estendono da Singapore alla Papua Nuova Guinea, suggerendo che questo gruppo un tempo occupava ambienti simili nell'Australia continentale prima di estinguersi quando il continente divenne più secco.

Il fossile di ragno è stato rinvenuto a McGraths Flat, una regione di praterie nel Nuovo Galles del Sud, tra un eccezionale assemblaggio di fossili del Miocene. L'abbondanza e la conservazione di questi fossili trasformano il McGraths Flat in un Lagerstätte, un letto fossile sedimentario che spesso preserva i delicati tessuti molli. In effetti, alcuni fossili rinvenuti in questo sito rivelano addirittura strutture subcellulari.

Ciò che rende straordinario questo giacimento fossile è il tipo di roccia in cui si trova: la goethite, una roccia ricca di ferro che raramente contiene fossili eccezionali. La conservazione dettagliata ha permesso ai ricercatori di osservare i minimi dettagli del corpo dell'antico ragno. Assomiglia molto al genere moderno Monodontium ma è cinque volte più grande in termini di dimensioni, rendendolo il secondo fossile di ragno più grande mai scoperto a livello globale. Con un corpo che misura 23.31 millimetri, o poco meno di un pollice, l'antico ragno Megamonodontium poteva stare comodamente nel palmo di una mano umana.

La ricerca fa luce anche sui cambiamenti avvenuti nel paesaggio australiano nel corso del tempo, in particolare sul drammatico prosciugamento del continente. L'assenza di ragni Monodontium e Megamonodontium oggi suggerisce che l'aridificazione durante e dopo il periodo Miocenico abbia causato l'estinzione locale di alcuni lignaggi di ragni. Inoltre, la scarsità di ragni botola conservati nella documentazione fossile potrebbe essere attribuita alla loro abitudine di trascorrere molto tempo all'interno delle tane, limitando la loro esposizione a condizioni favorevoli alla fossilizzazione.

Questa ricerca innovativa, pubblicata sullo Zoological Journal della Linnean Society, scopre non solo un affascinante ragno antico, ma fornisce anche preziose informazioni sull'evoluzione dei ragni e sui cambiamenti ambientali che hanno modellato il paesaggio australiano.

