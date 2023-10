Alla scoperta di Jorgie: la scoperta di una nuova specie di mosasauro

By

In una zona remota vicino a Walhalla, nel Nord Dakota, una scoperta casuale da parte della volontaria Deborah Shepherd ha portato alla scoperta di una nuova straordinaria specie di mosasauro. Inizialmente scambiato per un semplice pezzo di osso, l'occhio attento di Shepherd riconobbe il significato del fossile e lo riferì al Dipartimento delle risorse minerarie del North Dakota. Questa scoperta rivoluzionaria, recentemente pubblicata nel Bollettino del Museo Americano di Storia Naturale, non ha solo scoperto una nuova specie di mosasauro ma anche un genere completamente nuovo.

Chiamato Jărmungandr walhallaensis, affettuosamente conosciuto come "Jorgie" dal coautore Clint Boyd, questo mosasauro fa risalire le sue origini ai mari del tardo Cretaceo. Jorgie, un enorme predatore marino, probabilmente trovò la morte tra le fauci di un altro mosasauro, come evidente dai segni di morsi trovati sulle sue ossa conservate.

I mosasauri, con le loro dimensioni formidabili e la natura carnivora, erano creature dominanti durante il periodo del tardo Cretaceo. Questi rettili acquatici, lunghi fino a 15 metri, offrono uno sguardo affascinante sugli antichi oceani. Sebbene i resti di Jorgie includano un cranio, costole e vertebre quasi completi, ciò che lo distingue è la conservazione delle ossa interne del cranio che modellavano la sua bocca, una rarità tra gli esemplari di mosasauro.

L'esame dei segni dei morsi di Jorgie offre spunti intriganti sui suoi momenti finali. Il grave danno indica una lotta violenta e una fine potenzialmente raccapricciante. Sorprendentemente, alcuni segni di morsi suggeriscono lo smembramento del corpo di Jorgie, con il predatore che potrebbe divorarne la parte inferiore. Questa rivelazione potrebbe spiegare perché solo una parte limitata del corpo di Jorgie è stata recuperata.

Ciò che colpisce particolarmente è il luogo senza pretese in cui è stata trovata Jorgie. Il sito pubblico di scavo di fossili, situato vicino a una strada sterrata in un parco statale del Nord Dakota, potrebbe sembrare noioso rispetto agli antichi e insidiosi mari che ospitavano queste affascinanti creature. Tuttavia, le rocce tenere e il terreno crollato del sito di scavo hanno contribuito all’esposizione e alla conservazione di questi preziosi fossili.

L'arduo viaggio dalla scoperta dei fossili all'identificazione di una nuova specie implica un'analisi anatomica meticolosa. L'autrice principale Amelia Zietlow sottolinea che la comprensione dell'anatomia dell'animale gioca un ruolo cruciale nella tassonomia e nella classificazione delle specie. Sebbene la cronologia dell'esistenza dell'animale e i fattori ambientali siano importanti, determinarne l'anatomia rimane fondamentale per nominare e classificare una nuova specie.

Mentre i ricercatori continuano a portare alla luce i segreti custoditi in questi antichi rettili marini, la scoperta di Jorgie offre una preziosa opportunità per studiare ulteriormente l’evoluzione e il comportamento dei mosasauri. Con ogni nuova scoperta, la nostra conoscenza del mondo preistorico si espande, facendo luce sulle meraviglie che un tempo vagavano per i nostri oceani milioni di anni fa.

FAQ:

D: Cos'è un mosasauro?

R: I Mosasauri erano enormi rettili marini vissuti durante il periodo del tardo Cretaceo. Erano carnivori e potevano crescere fino a 15 metri di lunghezza.

D: Come ha preso il nome Jorgie, il nuovo mosasauro?

R: Il coautore Clint Boyd ha suggerito il nome Jorgie, abbreviazione di Jărmungandr walhallaensis. Il nome Jărmungandr deriva dalla mitologia norrena e si riferisce a un serpente marino che circonda il mondo stringendo la coda in bocca. Walhallaensis è stato ispirato da Walhalla, la città vicina al sito fossile.

D: Cosa rende Jorgie unico rispetto ad altri fossili di mosasauro?

R: Il fossile di Jorgie comprende non solo un cranio e vertebre quasi completi, ma anche una rara conservazione delle ossa all'interno del cranio che ne modellavano la bocca.

D: Come è finita Jorgie?

R: I segni di morsi sulle ossa conservate di Jorgie indicano una lotta violenta, che potrebbe risultare nello smembramento da parte di un altro mosasauro. L'assenza di segni di morsi sul cranio suggerisce che il predatore stesse consumando la parte inferiore del suo corpo.

D: Dove è stata scoperta Jorgie?

R: Jorgie è stata trovata in un sito di scavo fossile pubblico vicino a una strada sterrata in un parco statale del Nord Dakota vicino a Walhalla.

D: Perché il sito pubblico di scavi fossili è importante?

R: Le rocce tenere del sito e il terreno instabile contribuiscono all'esposizione e alla conservazione dei fossili che altrimenti andrebbero perduti a causa del crollo delle rocce. Offre l'opportunità a volontari e ricercatori di scoprire e studiare i fossili.