Nuove scoperte mettono in discussione la cronologia dell’arrivo umano nelle Americhe

La recente analisi delle impronte umane fossilizzate trovate nel Parco nazionale di White Sands, nel Nuovo Messico, sta mettendo in discussione la convinzione di lunga data secondo cui gli esseri umani arrivarono nelle Americhe circa 14,000 anni fa. Si stima che le impronte, conservate sulle coste asciutte che un tempo facevano parte di un lago durante l'ultima era glaciale, abbiano un'età compresa tra 21,000 e 23,000 anni, come pubblicato sulla rivista Science.

La scoperta di queste impronte più antiche mette in discussione la cronologia convenzionale della migrazione umana nelle Americhe, che in precedenza si credeva fosse avvenuta quando le terre settentrionali erano legate dai ghiacci. Kathleen Springer, ricercatrice del Geological Survey statunitense coinvolta nello studio, ha sottolineato che questa scoperta solleva interrogativi sui percorsi migratori e su come gli esseri umani siano riusciti a raggiungere il continente. Solleva inoltre interrogativi sulla coesistenza di esseri umani e megafauna nella regione e sul loro potenziale ruolo nell’estinzione di alcune specie.

Tuttavia, i critici della ricerca hanno sollevato preoccupazioni sulla tecnica di datazione utilizzata per stimare l’età delle impronte. Un articolo separato pubblicato su Science ha sostenuto che la datazione al carbonio dei semi trovati accanto alle impronte potrebbe essere inaffidabile a causa della capacità della pianta di assorbire il carbonio più vecchio dall'acqua, distorcendo potenzialmente i risultati. Di conseguenza, il dibattito riguardante i tempi e il significato di queste impronte rimane complesso e controverso.

Questi risultati aprono nuove strade per comprendere la storia della migrazione umana nelle Americhe e le interazioni tra uomo e ambiente durante l’era glaciale. Saranno necessarie ulteriori ricerche e analisi per raccogliere ulteriori prove e determinare il vero significato di queste impronte nel rimodellare la nostra comprensione della storia umana primitiva.

