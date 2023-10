Analisi della rete di regolamentazione genetica dello sviluppo delle foglie di pioppo

I ricercatori hanno condotto uno studio per analizzare la rete di regolamentazione genetica dello sviluppo delle foglie di pioppo. Le foglie svolgono un ruolo cruciale nel processo di fotosintesi delle piante e la comprensione del loro processo di sviluppo può migliorare la capacità fotosintetica delle piante.

Il Populus, comunemente conosciuto come pioppo, è una specie vegetale largamente utilizzata in diversi ambiti. Serve come specie vegetale negli ambienti urbani ed è anche utilizzata come specie modello per studi fisiologici ed ecologici. Sebbene gli studi precedenti si siano ampiamente concentrati sul pioppo, gli stadi di sviluppo delle foglie di pioppo non sono stati studiati a fondo.

Utilizzando la tecnologia di sequenziamento ad alto rendimento, i ricercatori hanno esaminato i cambiamenti nell'espressione dei geni e dei miRNA durante lo sviluppo delle foglie di pioppo. Hanno costruito una rete di regolamentazione del trascrittoma dinamico del ciclo di vita delle foglie di pioppo e hanno identificato i fattori regolatori principali che influenzano la crescita e lo sviluppo delle foglie. I risultati di questo studio sono pubblicati sulla rivista Horticulture Research.

La ricerca ha rivelato che il processo di sviluppo delle foglie di pioppo può essere suddiviso in cinque periodi distinti. Durante le prime fasi dello sviluppo delle foglie, i geni associati alla crescita e alla divisione cellulare erano altamente espressi. Man mano che le foglie maturavano e acquisivano capacità fotosintetica, l’espressione di questi geni diminuiva. Il periodo di massima capacità fotosintetica ha mostrato livelli ridotti di fotosintesi e clorofilla.

Inoltre, lo studio ha identificato miRNA e fattori di trascrizione specifici che regolano la crescita e lo sviluppo delle foglie durante periodi diversi. Alcuni fattori di trascrizione promuovevano la crescita e la morfogenesi delle foglie, mentre altri erano coinvolti nella senescenza fogliare e nella degradazione della clorofilla. I modelli di espressione di questi fattori regolatori variavano a seconda dello stadio di sviluppo delle foglie.

I risultati di questo studio forniscono preziose informazioni sul processo di crescita e sviluppo delle foglie di pioppo e sui loro meccanismi di regolazione. Questa conoscenza può essere utilizzata per migliorare le strategie di selezione della progettazione molecolare volte a prolungare la longevità delle foglie, aumentare il tasso fotosintetico massimo e ottimizzare il periodo di crescita con la massima capacità fotosintetica.

Fonte: Ricerca sull'orticoltura (DOI: 10.1093/hr/uhad186)