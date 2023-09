Il volto di una donna dell'età del bronzo ricostruito attraverso la stampa 3D e l'abilità artistica

L'abilità artistica e la tecnologia moderna ci hanno permesso di intravedere come potevano essere gli antichi esseri umani. Un artista forense in Svezia ha utilizzato scansioni di tomografia computerizzata (CT), una stampante 3D, argilla e altri strumenti per ricostruire il volto di una donna della prima età del bronzo. I resti della donna, conosciuti come "Upper Largie Woman", furono scoperti nella cava Upper Largie in Scozia nel 1997. Attraverso la datazione al radiocarbonio, i ricercatori stimarono che visse tra il 1500 aC e il 2200 aC, morendo intorno ai vent'anni.

Sebbene non siano stati in grado di determinare la sua eredità etnica attraverso tentativi di estrazione del DNA, gli archeologi hanno trovato ceramiche nella sua tomba che suggerivano che facesse parte del movimento del vaso campaniforme durante l'età del bronzo. Per ricostruire il volto della donna, il Museo Kilmartin in Scozia si è avvalso dell'aiuto di Oscar Nilsson, un artista forense svedese.

Nilsson ha iniziato eseguendo una TAC del cranio frammentato della donna, creando una replica stampata in 3D. Ha quindi ricostruito i componenti mancanti e ha ricostruito i suoi muscoli facciali utilizzando la plastilina, considerando la sua età, il peso e i possibili periodi di malnutrizione stimati. Analizzando il DNA proveniente da scavi in ​​regioni e periodi di tempo simili, ha determinato il tono della sua pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli.

La ricostruzione 3D risultante è incredibilmente realistica ed è ora esposta al Museo Kilmartin. L'intenzione era che la sua espressione ponesse domande e invitasse i visitatori a speculare sulla sua vita e su quella delle persone del suo tempo. A causa della sensibilità culturale, i resti della donna Upper Largie sono stati seppelliti.

Questa affascinante ricostruzione ci offre uno sguardo sull'aspetto degli antichi esseri umani e mostra il potere di combinare arte e tecnologia per colmare il divario tra passato e presente.

Definizioni:

– Scansioni TC: le scansioni di tomografia computerizzata sono una tecnica di imaging medico che combina più immagini a raggi X per creare immagini in sezione trasversale dettagliate del corpo.

– Stampa 3D: processo di creazione di oggetti fisici utilizzando una macchina controllata da computer che costruisce l’oggetto strato dopo strato utilizzando materiali come plastica o metallo.

– Movimento del vaso campaniforme: fenomeno culturale e archeologico durante l'età del bronzo europea, caratterizzato dalla diffusione di un tipo distinto di ceramica.

Fonte:

– Articolo originale: [fonte]

– Tomografia computerizzata: Istituto nazionale di imaging biomedico e bioingegneria – https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/computed-tomography-ct

– Stampa 3D: Istituto Nazionale di Imaging Biomedico e Bioingegneria – https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/3d-printing