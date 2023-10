Migliori previsioni meteorologiche per l'industria energetica durante le eclissi, grazie al modello NOAA

By

Il modello di previsioni meteorologiche a breve termine della NOAA, High-Resolution Rapid Refresh (HRRR), ora include la previsione delle interruzioni della produzione di energia solare ed eolica durante le eclissi. L’inclusione delle eclissi nelle previsioni HRRR consente al settore energetico di modellare meglio le potenziali interruzioni causate dalle eclissi e di fare piani per regolare la produzione di energia e il backup.

Stan Benjamin, scienziato del CIRES ed ex scienziato senior presso il NOAA Global Systems Laboratory (GSL), afferma che questo miglioramento è importante per l’industria energetica, specialmente durante le rare ma importanti interruzioni delle eclissi. Il modello HRRR, sviluppato da Benjamin e dal suo team, ha già incorporato con successo le eclissi nelle precedenti eclissi solari totali e in un’eclissi solare parziale artica.

Durante un'eclissi solare, la Luna passa tra la Terra e il sole, oscurandolo parzialmente o completamente. Ciò si traduce in una diminuzione della radiazione solare che colpisce la Terra, che porta ad una temporanea diminuzione delle temperature e ad una calma dei venti. Il modello HRRR ora tiene conto di questi effetti e prevede il modo in cui influenzeranno le condizioni meteorologiche durante un’eclissi.

Il modello HRRR ora rappresenta tutte le eclissi solari che si verificheranno nei prossimi quattro decenni, inclusa l’eclissi solare totale che si prevede passerà sugli Stati Uniti nel 4. I rappresentanti del settore energetico hanno espresso la loro gratitudine per questo miglioramento, poiché consente loro di tenere conto e mitigare gli impatti delle eclissi sulla produzione di energia.

La ricerca e i miglioramenti apportati dalla NOAA e dai suoi partner, come il modello HRRR, svolgono un ruolo cruciale nel fornire previsioni più accurate sull’energia solare ed eolica, che a loro volta aiutano a integrare l’energia rinnovabile nella rete elettrica in modo più efficiente e ad accelerare la decarbonizzazione del pianeta. produzione di energia negli Stati Uniti.

Fonti: Wikipedia, Università del Colorado a Boulder

Definizioni:

– NOAA: Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica

– HRRR: aggiornamento rapido ad alta risoluzione

– CIRES: Istituto Cooperativo per la Ricerca in Scienze Ambientali

– GSL: Laboratorio di Sistemi Globali

– CIRA: Istituto Cooperativo per la Ricerca sull'Atmosfera