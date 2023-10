Il telescopio spaziale James Webb scopre coppie di oggetti simili a pianeti nella nebulosa di Orione

Il telescopio spaziale James Webb ha fatto una scoperta rivoluzionaria, catturando immagini che rivelano coppie mai rilevate prima di oggetti simili a pianeti nascosti all’interno della Nebulosa di Orione. Questa scoperta inaspettata ha spinto gli astronomi a riesaminare la loro comprensione delle formazioni celesti.

Situata a circa 1,300 anni luce dalla Terra, la Nebulosa di Orione è stata a lungo fonte di fascino per astronomi e osservatori delle stelle. La sua nube luminosa di gas e polvere è facilmente riconoscibile come la “spada” nella costellazione di Orione. Precedenti studi condotti in questo affascinante parco giochi celeste si sono concentrati sulle nane brune, sui dischi di formazione stellare e sugli oggetti con masse che si trovano tra quelle delle stelle e dei pianeti. Tuttavia, la fotocamera nel vicino infrarosso del James Webb Telescope, NIRCam, ha fornito una nuova prospettiva e ha rivelato una serie di dettagli inaspettati.

Inizialmente l’attenzione era rivolta all’ammasso del Trapezio, una regione ricca di giovani stelle in via di formazione. Analizzando un'immagine a lunghezza d'onda corta della Nebulosa di Orione, gli astronomi Samuel G. Pearson e Mark J. McCaughrean hanno fatto un'osservazione notevole. Oltre a identificare stelle e nane brune, si sono imbattuti in coppie di oggetti simili a pianeti con masse che vanno da 0.6 a 13 volte quella di Giove. Si è scoperto che queste entità enigmatiche, ora conosciute come “Jupiter Mass Binary Objects” o JuMBO, avevano all’incirca le stesse dimensioni di Giove.

Ulteriori esplorazioni hanno portato gli astronomi a incontrare circa 40 coppie JuMBO e due sistemi tripli, tutti occupanti orbite ampie. McCaughrean ha spiegato in un'intervista che questi abitanti celesti hanno solo tre giorni ed emettono ancora luce a causa dell'energia che possiedono al momento della loro creazione.

La scoperta di questi JuMBO sfida le attuali teorie sulla formazione di stelle e pianeti, sollevando domande fondamentali sulla nostra comprensione di questi processi complessi. Pearson ha notato la sorpresa degli scienziati, affermando: “Gli scienziati hanno lavorato per decenni su teorie e modelli di formazione di stelle e pianeti, ma nessuno di loro ha mai previsto che avremmo trovato coppie di oggetti di massa super bassa fluttuanti da soli nello spazio – e ne stiamo vedendo molti.

Questa rivelazione sottolinea la capacità dell’universo di stupire e lasciare perplessi continuamente, ampliando i confini della conoscenza umana e ispirando gli scienziati a perfezionare la loro comprensione del cosmo. La Nebulosa di Orione, già una gemma celeste, continua a offrire preziosi spunti sui misteri dell'universo.

Fonte:

– Wion