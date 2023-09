Gli scienziati misurano per la prima volta le dimensioni del disco di accrescimento di un buco nero supermassiccio

By

Gli scienziati hanno raggiunto un traguardo importante misurando per la prima volta la dimensione del disco di accrescimento che circonda un buco nero supermassiccio. I dischi di accrescimento sono anelli di gas surriscaldato, polvere e plasma che ruotano attorno ai buchi neri. Questi dischi sono formati dai resti di stelle, esopianeti e altra materia triturati che sono stati trascinati verso l’orizzonte degli eventi del buco nero. Quando i dischi di accrescimento ruotano, emettono varie forme di radiazione elettromagnetica, come raggi X, onde radio e luce visibile, rendendoli rilevabili dagli astronomi.

I dischi di accrescimento sono più chiaramente visibili nello spettro infrarosso, emettendo quello che i ricercatori chiamano doppio picco. Questo doppio picco consiste in una coppia di picchi energetici emessi da entrambe le metà del disco di accrescimento, che forniscono informazioni sulla loro rotazione. Tuttavia, possono solo rivelare dove iniziano i dischi e non dove finiscono.

In un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, gli scienziati hanno scoperto un secondo doppio picco originato dal bordo esterno di un disco di accrescimento che circonda il buco nero supermassiccio III Zw 002. Analizzando questi doppi picchi, i ricercatori hanno determinato che il raggio del il disco di accrescimento è di circa 52.4 giorni luce, ovvero più di 9,000 volte la distanza tra la Terra e il sole.

La scoperta del secondo doppio picco potrebbe aiutare a svelare i misteri dei buchi neri supermassicci. Fornisce preziose informazioni sulla geometria della regione e offre uno sguardo sulla struttura interna e sul processo di alimentazione delle galassie attive. Il gruppo di ricerca prevede di continuare a monitorare la crescita del disco di accrescimento che circonda III Zw 002 nel tempo.

Questa svolta non è l’unico risultato significativo ottenuto quest’anno nella comprensione dei dischi di accrescimento. A maggio, gli scienziati sono riusciti per la prima volta a creare dischi di accrescimento artificiale in laboratorio utilizzando il plasma, fornendo preziose informazioni sulla loro formazione.

Fonte:

– Studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters

– Immagini Getty

Nota: l'articolo originale conteneva immagini che sono state rimosse per questo contenuto basato su testo.