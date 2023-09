Gli scienziati misurano per la prima volta le dimensioni del disco di accrescimento del buco nero

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria misurando per la prima volta in assoluto la dimensione del disco di materia che circonda un buco nero supermassiccio. Questa scoperta ha il potenziale per espandere la nostra comprensione di come crescono i buchi neri e di come si evolvono le galassie circostanti.

I dischi di accrescimento sono enormi anelli di gas surriscaldato, polvere e plasma che ruotano attorno ai buchi neri. Sono composti da resti di stelle triturate, esopianeti e altra materia che è stata fatta a pezzi mentre veniva trascinata verso l’orizzonte degli eventi di un buco nero. Questi dischi emettono una gamma di radiazioni elettromagnetiche, inclusi raggi X, radiazioni infrarosse, onde radio e luce visibile, rendendoli rilevabili dagli astronomi.

In un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, i ricercatori hanno rilevato un secondo doppio picco di emissione proveniente dal bordo esterno del disco di accrescimento che circonda il buco nero supermassiccio III Zw 002. Questa scoperta inaspettata ha permesso loro di calcolare che il raggio di accrescimento Il disco misura circa 52.4 giorni luce, ovvero oltre 9,000 volte la distanza tra la Terra e il Sole.

I ricercatori non stavano cercando attivamente la seconda emissione a doppio picco ma stavano raccogliendo dati per confermare la presenza del disco di accrescimento. Utilizzando lo spettrografo Gemini Near-Infrared (GNIRS), sono stati in grado di rilevare simultaneamente le emissioni in diverse lunghezze d’onda, il che ha permesso loro di individuare il secondo doppio picco.

Questa scoperta rivoluzionaria fornisce nuove informazioni sulla struttura geometrica dei dischi di accrescimento e consentirà ai ricercatori di osservare per la prima volta il processo di alimentazione e la struttura interna di una galassia attiva. Il team prevede di continuare a monitorare il disco di accrescimento attorno a III Zw 002 per comprenderne ulteriormente la crescita nel tempo.

Questa scoperta segue un altro importante passo avanti nella comprensione dei dischi di accrescimento all’inizio di quest’anno, quando gli scienziati hanno creato dischi di accrescimento artificiali in laboratorio. Sebbene i dischi artificiali siano durati solo per un breve periodo, hanno fornito preziose informazioni su come si formano questi dischi.

Questi progressi nella comprensione e nella misurazione dei dischi di accrescimento sono cruciali per svelare i misteri dei buchi neri supermassicci e il loro impatto sull’evoluzione delle galassie.

Fonte:

– Le lettere del diario astrofisico

– Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie