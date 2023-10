Le comunità indigene abbracciano l’eclissi solare come un evento sacro

In previsione dell'eclissi solare di questo fine settimana, i membri delle comunità indigene del Nord, Centro e Sud America si stanno preparando a onorare l'evento celeste con tradizioni sacre e insegnamenti culturali. Per la nazione Navajo, l'eclissi riveste una solennità e un significato speciali. Il giorno dell'eclissi, il popolo Navajo osserverà un periodo di riflessione e preghiera, astenendosi dal guardare l'eclissi o dal impegnarsi in attività fisiche.

Krystal Curley, direttore esecutivo dell'organizzazione no-profit Indigenous Life Ways, ha sottolineato l'unicità dei protocolli culturali Navajo che circondano l'eclissi, affermando: "Ci sono così tante cose che non dovremmo fare come persone Dine rispetto ad altre tribù, dove va bene per loro". guardare l’eclissi o essere fuori o fare cose. Il giorno dell'eclissi, note destinazioni turistiche della riserva Navajo, come la Monument Valley e il Four Corners Monument, saranno chiuse per consentire ai residenti di osservare in silenzio l'evento dalle proprie case.

Mentre anche le compagnie turistiche guidate dai Navajo cesseranno le operazioni durante l’eclissi, alcuni gruppi indigeni di altre regioni la vedono come un’opportunità per tramandare insegnamenti culturali e condividere storie. L'eclissi è vista come un momento spirituale, che simboleggia la fine di un ciclo e la rinascita del sole. È visto come un abbraccio celeste tra la luna e il sole.

Paul Begay, un consigliere culturale Navajo, descrisse l'eclissi come un disturbo e la morte del sole, sottolineando la necessità di riverenza e la temporanea cessazione delle attività. A Chinle, in Arizona, Shiye Bidziil, che è Navajo e Lakota, ha intenzione di vedere l'eclissi con i suoi figli e di educarli sul suo significato. GeorGene Nelson, direttore del dipartimento linguistico delle tribù Klamath, parteciperà a un panel educativo per condividere storie relative all'eclissi delle persone Klamath, Modoc e Yahooskin-Paiute.

L’eclissi solare offre alle comunità indigene l’opportunità di riconnettersi con le proprie tradizioni culturali e tramandare la loro sacra conoscenza alle generazioni più giovani. È un momento di riflessione, preghiera e riverenza, che ricorda alle persone l'interconnessione del mondo naturale e il significato degli eventi celesti nelle cosmologie indigene.

