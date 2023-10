Il gruppo di lavoro delle donne indigene condivide le pratiche Navajo per l'eclissi solare

By

Un gruppo di donne indigene si è recentemente riunito in un auditorium universitario per condividere le pratiche tradizionali Navajo relative all’imminente eclissi solare. Oltre 50 persone, di tutte le età, hanno partecipato all'evento per conoscere e riconnettersi con protocolli culturali tramandati da generazioni.

Durante l'incontro, le donne hanno mostrato libri sull'astronomia Navajo e sul polline di mais, che viene utilizzato per le benedizioni. Era presente anche uno stregone per rispondere alle domande del pubblico, prevalentemente Navajo, su come affrontare l'eclissi. Sono state condivise alcune linee guida chiave:

– Non guardare direttamente l’eclissi.

– Astenersi dal mangiare, bere, dormire o svolgere attività fisica durante l’eclissi.

– Cogliete invece l’occasione per sedervi a casa, riflettere e pregare, considerando l’evento come un momento intimo e celeste.

Lo scopo dell'incontro era garantire che la comunità fosse consapevole e preparata per l'eclissi solare secondo le tradizioni Navajo. Queste pratiche hanno un profondo significato per il popolo Navajo, poiché sono state tramandate di generazione in generazione.

L'evento ha consentito uno scambio di conoscenze e ha garantito che pratiche culturali come queste continuino a essere onorate e rispettate. È stata un'opportunità significativa per le persone di incontrarsi e connettersi con la propria eredità, nonché di imparare dagli anziani e dai praticanti tradizionali.

Con l'avvicinarsi dell'eclissi solare, la comunità Navajo, insieme ad altri interessati a queste tradizioni, avrà la possibilità di osservare il fenomeno celeste in un modo profondamente radicato nella loro cultura.

Fonte:

– Notizie AP