Il colonialismo nascosto nell'esplorazione spaziale: sfidare il discorso di pace

L’esplorazione spaziale è stata a lungo giustificata come uno sforzo pacifico per il miglioramento dell’umanità, con la retorica che enfatizza i benefici inclusivi per tutte le nazioni. Tuttavia, questa narrazione nasconde le condizioni coloniali sottostanti che continuano a modellare l’esplorazione spaziale. Sebbene il concetto di inclusività e la promessa di progressi tecnologici possano ispirare gli individui a unirsi all’industria spaziale, alla fine perpetuano le costruzioni capitaliste dell’esplorazione spaziale.

Una giustificazione comunemente utilizzata per l’esplorazione spaziale è lo sviluppo di tecnologie multiuso e spin-off che hanno applicazioni pratiche sulla Terra. Questi prodotti derivati, come i materassi in memory foam e la tecnologia per la rimozione delle mine antiuomo, sono celebrati dalla NASA come risultati positivi dell’esplorazione spaziale. Tuttavia, è importante chiedersi perché le risorse non vengono investite direttamente nell’affrontare questi problemi invece di aspettare potenziali soluzioni dall’esplorazione spaziale.

Per comprendere appieno la relazione tra esplorazione spaziale e colonialità, dobbiamo riconoscere il contesto storico. La stessa istituzione della NASA era radicata nell'obiettivo del governo degli Stati Uniti di sfruttare lo spazio per guadagni politici, culturali e materiali. Questo sfruttamento, nascosto sotto la maschera dell’esplorazione pacifica, è in linea con la logica della colonialità. L’esplorazione dello spazio ha sempre riguardato lo sfruttamento dello spazio, il rafforzamento delle dinamiche di potere e l’estrazione delle risorse.

Un promemoria degli anni ’1950 illustra ulteriormente questa mentalità, sottolineando che lo sfruttamento dello spazio richiede esplorazione e controllo. Questa formula, che può essere definita formula Killian, evidenzia gli elementi centrali della colonialità riducendo la natura e l’umanità a risorse e sfruttatori. Questa formula ha plasmato la politica spaziale statunitense e continua a influenzare sia gli stati nazionali che le società private coinvolte nell’esplorazione spaziale.

Le giustificazioni per l’esplorazione spaziale si sono evolute nel tempo, ma sono sempre state al servizio degli interessi di uno stato nazionale o di un sistema capitalista. Durante la Guerra Fredda, l’esplorazione spaziale veniva utilizzata come forma di soft power per mostrare la superiorità tecnologica e promuovere la superiorità della democrazia e del capitalismo sul comunismo. Tuttavia, queste strutture, intrise di militarismo e di pratiche lavorative sotto il capitalismo, perpetuano la violenza e rafforzano la nozione di modernità come paradigma di guerra.

La nozione di “pace” all’interno del discorso sull’esplorazione spaziale è ingannevole poiché si allinea con la violenza normalizzata della modernità. La violenza normalizzata assume varie forme, dalla violenza razzializzata da parte di attori statali a pratiche lavorative disumane e al revisionismo storico. Questa concezione della pace non riesce a riconoscere la violenza intrinseca dell’attuale sistema mondiale.

Sebbene l’esplorazione spaziale abbia il potenziale per il progresso scientifico e l’innovazione tecnologica, è essenziale mettere in discussione le dinamiche di potere sottostanti e le conseguenze del perpetuarsi delle condizioni coloniali. Riconoscere il colonialismo nascosto nella retorica e nelle pratiche dell’esplorazione spaziale è fondamentale per creare un futuro più equo e giusto nell’esplorazione dello spazio.

