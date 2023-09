Gli scienziati scoprono un nuovo metodo per scrivere nell'acqua liquida

Un team di scienziati dell'Università Tecnica di Darmstadt e dell'Università Johannes Gutenberg in Germania ha sviluppato una tecnica innovativa che consente di scrivere direttamente nell'acqua liquida. In uno studio pubblicato sulla rivista Nano Micro Small, i ricercatori descrivono come hanno utilizzato un processo chimico chiamato diffusioosmosi per creare modelli chiari e duraturi sotto la superficie dell’acqua.

I ricercatori hanno utilizzato una miscela liquida contenente ioni come “carta”. L'"inchiostro" era costituito da grandi particelle colloidali disperse nella soluzione. Per scrivere nell'acqua, gli scienziati hanno utilizzato come penna una piccola perla a scambio ionico. Questa perla ha la capacità di scambiare particelle cariche nella miscela liquida con particelle cariche più piccole.

Muovendo la perla attraverso la miscela liquida, l'effetto del gradiente di concentrazione faceva sì che le particelle colloidali venissero attirate nella sua scia, risultando in una linea visibile nel punto in cui si trovava la penna. Per dirigere la perla, il team ha ruotato la miscela liquida su un piccolo palco, sfruttando la gravità come forza guida.

Secondo il ricercatore capo Benno Liebchen, le dimensioni ridotte della penna le impediscono di agitare troppo l'acqua e di interrompere gli schemi scritti. Il metodo si è dimostrato abbastanza robusto, consentendo modifiche nei componenti dell'inchiostro e della carta. Tuttavia, esistono dei limiti alla dimensione delle particelle di inchiostro, poiché devono essere visibili ma non troppo grandi per essere facilmente spostate dal fluido.

Gli scienziati stanno ora esplorando metodi alternativi, come l’uso del magnetismo o dei campi elettrici, per guidare la penna invece di fare affidamento sulla gravità. Stanno anche studiando la possibilità di applicare questa tecnica a miscele liquide più profonde.

