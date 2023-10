Investigare la copertura della fase orbitale per le osservazioni di τ Boo b

Nella ricerca di informazioni preziose sugli esopianeti, lo studio dei loro campi magnetici può fornire informazioni sulle loro strutture interne, sulle proprietà atmosferiche e sulla potenziale abitabilità. Recentemente, ci sono stati tentativi di rilevare i campi magnetici esoplanetari studiando la loro emissione radio aurorale. Tuttavia, nonostante le ricerche approfondite, non sono stati rilevati rilevamenti confermati di emissioni radio da esopianeti.

In un recente studio condotto da Turner et al. nel 2021, è stato segnalato un tentativo di rilevamento di un'emissione bursty polarizzata circolarmente dal sistema esoplanetario τ Boo. Queste osservazioni sono state effettuate utilizzando osservazioni beamformed a bassa frequenza LOFAR. La presunta fonte di questa emissione era l’esopianeta τ Boo b, che potrebbe potenzialmente emettere onde radio attraverso il meccanismo maser del ciclotrone.

I risultati di Turner et al. ha indicato che il campo magnetico derivato di τ Boo b era in linea con le previsioni teoriche. Tuttavia, è fondamentale confermare questo rilevamento provvisorio poiché avrebbe implicazioni significative per la scienza esoplanetaria. Per indagare ulteriormente su questo aspetto, nel 2020 è stata effettuata una campagna di follow-up utilizzando il telescopio NenuFAR appena commissionato.

Sfortunatamente, nelle osservazioni NenuFAR non è stata rilevata alcuna emissione bursty. Esistono diverse possibili spiegazioni per questo mancato rilevamento, incluso il segnale burst originale potenzialmente causato da un sistema strumentale sconosciuto. Un'altra possibilità è che le onde radio emesse da τ Boo b semplicemente non siano presenti durante il periodo di osservazione.

In conclusione, mentre continua la ricerca di campi magnetici esoplanetari, l’indagine sulla copertura della fase orbitale per le osservazioni di τ Boo b fornisce preziose informazioni. Sono necessari ulteriori studi e conferme per far luce sulla complessa natura dei campi magnetici esoplanetari e sui loro metodi di rilevamento.

