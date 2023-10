L'app SkySafari offre funzionalità speciali per la visualizzazione dell'eclissi solare anulare

La popolare app di astronomia, SkySafari, ha introdotto una nuova serie di funzionalità per aiutare gli skywatcher a monitorare e visualizzare l'imminente eclissi solare anulare. Prevista per sabato 14 ottobre, questa eclissi si verifica quando la luna passa davanti al sole, creando un effetto “anello di fuoco”.

Per aiutare gli utenti a seguire l'eclissi, conoscere l'evento e ricevere avvisi in tempo reale, SkySafari ha lanciato le funzionalità dell'eclissi solare anulare del 2023 per gli utenti iOS. Gli utenti Android avranno a disposizione una funzionalità simile per l’eclissi solare totale nell’aprile 2024.

Alcune delle funzionalità principali incluse nell'aggiornamento dell'eclissi SkySafari sono un timer per il conto alla rovescia per tracciare l'ombra della luna mentre si muove attraverso gli Stati Uniti occidentali, una mappa interattiva per aiutare gli utenti a trovare le migliori posizioni di osservazione, un simulatore di eclissi per visualizzare l'eclissi in qualsiasi momento. momento e luogo specifici e un inseguitore d'ombra per osservare il movimento dell'ombra della luna da una prospettiva spaziale. L'app fornisce anche notifiche audio con narrazioni su cosa osservare durante ogni fase dell'eclissi, nonché una guida alla visione con strumenti e suggerimenti per osservare in sicurezza l'eclissi solare anulare.

Oltre a SkySafari, ci sono altre app degne di nota che possono migliorare l'esperienza dell'eclissi solare anulare. La NASA ha rilasciato Eclipse Explorer 2023, una mappa interattiva che mostra la visibilità dell'eclissi. Nel frattempo, l’organizzazione no-profit Astronomers Without Borders offre l’app “One Eclipse”, offrendo agli utenti di tutto il mondo un’esperienza in prima fila dell’eclissi solare anulare.

Ricorda, è fondamentale non guardare mai direttamente il sole, anche durante un'eclissi. Per osservare in sicurezza l'eclissi, sia essa parziale o anulare, è opportuno utilizzare sempre filtri solari certificati. È essenziale indossare occhiali adeguati per l'eclissi solare e devono essere utilizzati filtri solari anche per fotocamere, telescopi e binocoli. Per linee guida più dettagliate sulle osservazioni solari sicure, fare riferimento alla nostra guida “come osservare il sole in sicurezza”.

– Articolo fonte: Space.com

– Sito Web SkySafari

– Sito web della NASA

– Sito web di Astronomi Senza Frontiere