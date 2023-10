Il ruolo dei venti nello scioglimento delle calotte glaciali in Groenlandia e Antartide

I ricercatori dell’Università della California, Irvine e dell’Università di Utrecht hanno scoperto che il ghiaccio superficiale della Groenlandia si sta sciogliendo a un ritmo crescente negli ultimi decenni, mentre in Antartide la tendenza si sta muovendo nella direzione opposta. Per uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters dell'American Geophysical Union, gli scienziati si sono concentrati sul ruolo del Foehn e dei venti catabatici, raffiche discendenti che portano l'aria calda e secca a contatto con i ghiacciai. Hanno scoperto che lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia legato a questi venti è aumentato di oltre il 10% negli ultimi 20 anni, mentre l’impatto dei venti sulla calotta glaciale dell’Antartide è diminuito del 32%.

La ricerca ha dimostrato che i venti discendenti sono responsabili di una quantità significativa di scioglimento del ghiaccio superficiale in entrambe le regioni. Lo scioglimento del ghiaccio superficiale provoca il deflusso e l’idrofrattura della piattaforma di ghiaccio, aumentando il flusso di acqua dolce verso gli oceani e contribuendo all’innalzamento del livello del mare. Tuttavia, i comportamenti del riscaldamento globale negli emisferi settentrionale e meridionale hanno portato a risultati contrastanti in Groenlandia e Antartide.

In Groenlandia, lo scioglimento superficiale causato dal vento è esacerbato dal riscaldamento dell’isola, con la sola luce solare che è sufficiente a sciogliere il ghiaccio. La combinazione della crescita del 10% dello scioglimento causato dal vento e delle temperature dell’aria superficiale più calde ha comportato un aumento del 34% dello scioglimento totale del ghiaccio superficiale. Gli autori attribuiscono questo risultato, in parte, all’influenza del riscaldamento globale sull’oscillazione del Nord Atlantico, che ha portato aria calda in Groenlandia e in altre aree artiche.

Al contrario, lo scioglimento totale della superficie antartica è diminuito di circa il 15% dal 2000. Tuttavia, la riduzione è in gran parte dovuta a una diminuzione del 32% dello scioglimento generato dal vento a valle della Penisola Antartica, dove due vulnerabili piattaforme di ghiaccio sono già crollate. Il continuo recupero del buco dell’ozono stratosferico dell’Antartide, scoperto negli anni ’1980, aiuta temporaneamente a isolare la superficie da ulteriore scioglimento.

I ricercatori sottolineano l’importanza del monitoraggio e della modellazione dello scioglimento dei ghiacci sia in Groenlandia che in Antartide, oltre a studiare la relazione tra vento e ghiaccio nel contesto del cambiamento climatico. Sperano che questa ricerca contribuirà a rafforzare i modelli del sistema Terra utilizzati nella scienza del clima.

Questo studio è stato condotto da ricercatori dell’Università della California, Irvine e dell’Università di Utrecht, con il sostegno finanziario del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, della National Science Foundation e dell’Organizzazione olandese per la ricerca scientifica.

Fonti: Università della California, Irvine e Università di Utrecht