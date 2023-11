Invia il tuo nome alla luna Europa di Giove con la campagna "Message in a Bottle" della NASA

La NASA offre un'incredibile opportunità al pubblico di far inviare i propri nomi nello spazio profondo a bordo della navicella spaziale Europa Clipper come parte della campagna "Message in a Bottle". Questa iniziativa consente alle persone di far stampare i propri nomi su un microchip che viaggerà verso Europa, luna di Giove.

A differenza dell'invio di nomi su Marte, che è diventato più comune negli ultimi anni, questa opportunità unica offre ai partecipanti la possibilità di inviare i propri nomi fino a Giove, un pianeta gigante gassoso noto per le sue enormi dimensioni e le sue tempeste impressionanti. Europa, una delle lune di Giove, è un corpo celeste ghiacciato con un intrigante oceano nascosto sotto la sua superficie ghiacciata.

La scadenza per aderire alla campagna “Message in a Bottle” si avvicina rapidamente, mancano solo sei settimane per aggiungere il tuo nome. Non perdere l'occasione di far parte di questa missione storica. Una volta raccolti i nomi, verranno stampati su un microchip di silicio delle dimensioni di una monetina utilizzando una tecnologia avanzata presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA nel sud della California.

Ad accompagnare i nomi c’è una poesia originale intitolata “In Praise of Mystery” della poetessa laureata statunitense Ada Limón, scritta appositamente per celebrare la missione Europa Clipper. Questa commossa poesia sarà incisa su una placca metallica insieme al microchip, creando una collaborazione unica tra scienza e arte.

Il lancio della missione Europa Clipper è previsto per ottobre 2024 e trascorrerà anni in orbita attorno a Giove e conducendo sorvoli ravvicinati di Europa. Gli strumenti scientifici della navicella raccoglieranno dati cruciali sull'oceano sotterraneo, sulla crosta ghiacciata e sull'atmosfera di Europa. Gli scienziati sperano che questa missione riveli se Europa può sostenere la vita, una prospettiva entusiasmante che ha stuzzicato la curiosità sia degli scienziati che del pubblico.

Per partecipare a questa straordinaria campagna, visita il sito ufficiale della NASA e segui le istruzioni per aggiungere il tuo nome al microchip. Avrai anche l'opportunità di leggere l'accattivante poesia di Ada Limón e vederla recitarla in un video coinvolgente.

Non perdere l'occasione di far compiere al tuo nome un viaggio di 1.8 miliardi di miglia verso una luna misteriosa nel nostro sistema solare. Unisciti oggi stesso alla campagna “Message in a Bottle” e diventa parte della storia.

Domande frequenti

1. Come posso partecipare alla campagna “Message in a Bottle”?

Per partecipare visita il sito ufficiale della NASA e segui le istruzioni per aggiungere il tuo nome al microchip che verrà inviato su Europa, luna di Giove.

2. Qual è il termine ultimo per aderire alla campagna?

La scadenza per partecipare alla campagna “Message in a Bottle” è alle 11:59 EST del 31 dicembre 2023.

3. Chi ha scritto la poesia per la missione Europa Clipper?

La poesia intitolata “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” è stata scritta dalla poetessa laureata statunitense Ada Limón appositamente per la missione Europa Clipper.

4. Cosa accadrà ai nomi e alla poesia?

I nomi saranno stampigliati su un microchip e la poesia sarà incisa su una placca metallica che accompagnerà il microchip a bordo della navicella spaziale Europa Clipper.

5. Qual è l'obiettivo della missione Europa Clipper?

La missione mira a raccogliere dati sull’oceano sotterraneo di Europa, sulla crosta ghiacciata e sull’atmosfera per determinare se la Luna potrebbe potenzialmente sostenere la vita.

6. Quando è previsto il lancio della missione Europa Clipper?

Il lancio della missione Europa Clipper è previsto per ottobre 2024.

7. Quanto lontano viaggerà la navicella spaziale Europa Clipper?

La navicella spaziale viaggerà per circa 1.8 miliardi di chilometri per raggiungere Europa, la luna di Giove.