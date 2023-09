Le proteine ​​contenute nei moscerini della frutta influiscono sull'attività fisica al freddo, secondo uno studio

Un recente studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences ha identificato una proteina nei moscerini della frutta che svolge un ruolo cruciale nella prestazione fisica in condizioni di freddo. Questa proteina, chiamata Iditarod, è correlata alla proteina umana irisina, nota per il suo coinvolgimento nei benefici dell'esercizio fisico e nell'adattamento alle temperature fredde.

I ricercatori della University of Michigan Medical School e della Wayne State University School of Medicine erano interessati a comprendere il processo fisiologico dell’autofagia, che comporta la rimozione dei componenti cellulari danneggiati dal corpo. Hanno scoperto che il gene Iditarod regola l'autofagia nei moscerini della frutta. Manipolando la composizione genetica delle mosche, hanno dimostrato che il gene Iditarod è coinvolto nel processo di autofagia.

Il team ha anche scoperto una connessione tra il gene Iditarod e il gene umano FNDC5, che è un precursore della proteina irisina. È stato precedentemente dimostrato che l'irisina è importante per i benefici muscoloscheletrici e altri benefici legati all'esercizio fisico nei mammiferi, nonché per l'adattamento al freddo.

Per studiare ulteriormente il ruolo di Iditarod nell'esercizio fisico, i ricercatori hanno addestrato i moscerini della frutta utilizzando un nuovo metodo sviluppato dal team del Dr. Robert Wessells presso la Wayne State University. Hanno scoperto che le mosche prive del gene Iditarod avevano una ridotta resistenza all’esercizio fisico e non hanno sperimentato i tipici miglioramenti osservati dopo l’allenamento. È interessante notare che anche queste mosche non erano in grado di tollerare le temperature fredde.

Questo studio evidenzia il significato evolutivo della famiglia genetica Iditarod, che sembra essere conservata durante l'evoluzione sia negli invertebrati che nei mammiferi. I ricercatori ritengono che l’esercizio attivi il processo di autofagia, che aiuta a ripulire i componenti cellulari danneggiati e i sottoprodotti tossici prodotti durante l’esercizio intenso. Il gene Iditarod svolge un ruolo cruciale in questo processo.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la connessione tra esercizio, autofagia e gene Iditarod. Tuttavia, questo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi molecolari alla base dei benefici dell’esercizio fisico e dell’adattamento alle temperature fredde.

Fonte:

