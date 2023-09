Nuovo meccanismo per la migrazione dei fluidi nelle lastre in subduzione

I ricercatori hanno proposto un meccanismo alternativo plausibile per il flusso dei fluidi contenenti acqua rilasciati dalle lastre in subduzione. In un recente studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Chen et al. esplorare la possibilità di impilare l'acqua rilasciata nell'effettiva fase fluidica bidimensionale (2D) all'interno di interfacce cristalline intercalate di minerali fillosilicati come grafite, mica o brucite.

Utilizzando simulazioni di dinamica molecolare, gli autori dimostrano che il flusso dell'acqua attraverso un'efficace fase fluidica quasi 2D è fattibile. Lo studio rileva che l’intercalazione dell’acqua è guidata termodinamicamente dalle condizioni di pressione-temperatura delle lastre di subduzione nei tre tipi di interfacce cristalline considerati: intercalari di grafite, brucite e mica muscovite. Tuttavia, è fondamentale che la superficie cristallina e l’acqua non siano ben collegate da legami idrogeno perché possa verificarsi l’intercalazione dell’acqua.

Un’implicazione significativa di questa intercalazione dell’acqua nell’interfaccia cristallina è la sua potenziale facilitazione dello scivolamento sismico. Ciò significa che l’intercalazione può consentire la trasmissione di cambiamenti di stress che innescano il terremoto, rendendo meno necessaria l’ipotesi dell’infragilimento da disidratazione.

I risultati di questo studio gettano nuova luce sui processi di migrazione dei fluidi nelle lastre di subduzione e forniscono una nuova prospettiva sui meccanismi coinvolti. Ulteriori ricerche in quest’area potrebbero portare a una migliore comprensione delle zone di subduzione e della loro connessione con l’attività sismica.

Citazione: Chen, M., Zhu, R., Zhu, J. e He, H. (2023). La percolazione di acqua a bassa dimensionalità alle interfacce cristalline media la migrazione dei fluidi nelle lastre in subduzione. Giornale di ricerca geofisica: Terra solida, 128, e2023JB027124.

Fonte: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Definizioni:

– Minerali fillosilicati: Minerali che hanno una struttura stratificata, costituita da fogli di tetraedri di silicato interconnessi e fogli di cationi.

– Simulazioni dinamiche molecolari: metodi computazionali che studiano il movimento e l’interazione di atomi e molecole nel tempo, fornendo informazioni sul comportamento dei materiali su scala atomica.

– Guidato termodinamicamente: motivato o influenzato dai principi termodinamici, che governano il comportamento dell’energia e della materia.

– Scivolamento asismico: Il movimento lungo una faglia senza generare onde sismiche significative.

– Ipotesi dell’infragilimento da disidratazione: la teoria secondo cui la rimozione dell’acqua dai minerali durante la subduzione può portare ad un aumento della fragilità e potenzialmente innescare terremoti.

