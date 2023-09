La crosta fluente potrebbe essere responsabile di faglie normali superficiali

By

Gli scienziati hanno scoperto nuove prove che suggeriscono che una crosta inferiore scorrevole potrebbe essere responsabile della formazione di faglie normali poco profonde. Secondo la teoria delle faglie di Anderson, le faglie normali dovrebbero essere angolate di circa 60° rispetto all'orizzontale. Tuttavia, i ricercatori hanno osservato faglie normali in tutto il mondo che sono molto meno profonde del previsto, incluso nel massiccio del Menderes nella Turchia occidentale, dove le faglie normali hanno un’angolazione di 20°.

I geologi sospettano da tempo che le faglie normali ad angolo basso, note anche come faglie di distacco, si formino rompendosi con un angolo poco profondo o formandosi inizialmente a 60° rispetto all'orizzontale e successivamente ruotando. I recenti progressi nelle tecniche di modellazione hanno consentito ai ricercatori di comprendere meglio come si comporta la crosta su scala più ampia.

Il massiccio del Menderes è una delle regioni in più attiva espansione della Terra e le faglie in questa regione hanno esposto cupole gemelle di rocce metamorfiche dalla crosta media a quella inferiore. Questo ampio allungamento e assottigliamento della crosta provoca un aumento del calore e un indebolimento della crosta. Di conseguenza, la crosta inferiore diventa flessibile e capace di scorrere verso l’alto.

I ricercatori hanno utilizzato dati geologici dell'Anatolia occidentale per simulare il movimento delle rocce in un blocco di crosta con una sezione inferiore debole. I loro modelli hanno mostrato che durante l’estensione, la crosta inferiore potrebbe scorrere orizzontalmente e verticalmente mentre la crosta superiore sviluppa faglie in accordo con il flusso sottostante.

I risultati di questo studio sono coerenti con la geologia e l’imaging sismico della crosta nella regione di Menderes. Le previsioni del modello si allineano anche con i dati della tomografia sismica, fornendo ulteriore supporto al meccanismo delle faglie rotanti. Questa ricerca non solo migliora la nostra comprensione della formazione del massiccio del Menderes, ma fa anche luce su altri complessi centrali metamorfici e può fornire approfondimenti sulla geologia di altre regioni, come gli Stati Uniti occidentali, l’Himalaya e il Mediterraneo.

Fonte:

– Owen, R. (2023), La crosta fluente spinge le faglie sulle loro schiene, Eos, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230368. Pubblicato il 27 settembre 2023.