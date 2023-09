Facebook Foodie Group organizza un massiccio ordine di bagel dalla Montreal Bakery

By

Un gruppo di buongustai su Facebook chiamato Lower continente Eats ha recentemente organizzato un enorme ordine di bagel dal famoso negozio St-Viateur di Montreal. L'ordine comprendeva quasi 5,000 bagel, rendendolo il più grande ordine individuale nei 66 anni di storia della panetteria.

Tutto è iniziato con un semplice post nel gruppo Facebook, in cui si chiedeva se qualcuno fosse interessato a ordinare dei gadget da St-Viateur. La risposta è stata travolgente, con centinaia di membri che hanno espresso il loro interesse. Gli amministratori del gruppo si sono rivolti al panificio e circa 30 volontari di varie professioni hanno offerto le loro competenze per realizzare l'evento.

Courtney Blair, responsabile della logistica, inizialmente prevedeva che circa 20 persone si unissero all'ordine. Tuttavia, il numero è cresciuto rapidamente in pochi giorni. Il direttore generale di St-Viateur, Nicolo Piazza, è rimasto sorpreso ed entusiasta del grande ordine proveniente dalla costa occidentale.

Per rendere i bagel accessibili agli amanti dei bagel nella Columbia Britannica, St-Viateur ha fatto pagare solo pochi dollari in più rispetto ai prezzi normali. Piazza ha dichiarato che il gruppo non era motivato dal profitto o dalla fama, ma voleva semplicemente sostenere i propri membri.

I bagel hanno impiegato dalle 12 alle 14 ore per essere cotti, raffreddati e confezionati nelle molteplici sedi di St-Viateur. Una volta pronti, i camion Purolator hanno trasportato i 4,860 bagel all'aeroporto internazionale di Vancouver. Da lì, i volontari li hanno conservati nelle loro case e nelle loro aziende prima di consegnarli ai punti di raccolta in varie località.

Nel complesso, l’iniziativa ha riunito la comunità ed è stato un modo spensierato per sostenere le imprese locali. Il potere dei social media e della dedizione dei volontari ha dimostrato l’impatto che le persone possono avere nel sostenere le piccole imprese e nel diffondere la gioia attraverso il cibo.

