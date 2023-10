Il ruolo del ramo di implementazione dei sistemi di volo presso il Centro di ricerca Ames della NASA

Il ramo di implementazione dei sistemi di volo presso il Centro di ricerca Ames della NASA è responsabile dello sviluppo e dell'integrazione dei carichi utili della bioscienza per progetti di volo spaziale con e senza pilota. Con un approccio di squadra multidisciplinare, questa filiale garantisce il successo della missione e il rispetto dei requisiti del cliente.

Una delle capacità chiave del ramo di implementazione dei sistemi di volo è lo sviluppo e l'integrazione del carico utile. Lavorano con vari partner per sviluppare nuovi progetti o modificare l'hardware disponibile in commercio (COTS) per soddisfare le esigenze specifiche della missione. Sia i carichi utili con equipaggio che quelli senza equipaggio sono integrati nei sistemi di volo spaziale.

I test e le analisi di verifica del volo spaziale sono un altro aspetto cruciale del lavoro della filiale. Hanno l'esperienza per comprendere i requisiti hardware per il volo spaziale ed eseguire test in loco per verificarne le prestazioni. Forniscono anche analisi e rapporti scritti per documentare i risultati. Inoltre, selezionano e certificano le apparecchiature COTS per l'uso nello spazio.

La filiale è anche responsabile della gestione e delle operazioni del carico utile. Supervisionano lo sviluppo dell'hardware, gestiscono gli aspetti scientifici e operativi del progetto e gestiscono la pianificazione e la gestione dei rischi. Coordinano anche esperimenti e operazioni internazionali.

Oltre a queste responsabilità, il ramo di implementazione dei sistemi di volo fornisce supporto per i carichi utili prima e dopo il lancio. Gestiscono la logistica, coordinano le operazioni di carico utile e raccolgono e archiviano dati e campioni biologici per analisi future.

Per assistere nella loro ricerca, la filiale utilizza strutture di accelerazione del suolo come centrifughe a misura d'uomo e non a misura d'uomo. Queste strutture consentono lo studio degli effetti dell'ipergravità e dell'accelerazione sugli esseri umani e su altri organismi. I protocolli utilizzati sono completamente personalizzabili per prove sperimentali specifiche e l'hardware unico può essere progettato e prodotto internamente in base alle esigenze.

Nel complesso, il ramo di implementazione dei sistemi di volo presso il Centro di ricerca Ames della NASA svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'integrazione dei carichi utili della bioscienza per i progetti di volo spaziale. Il loro approccio multidisciplinare e la loro competenza garantiscono il successo della missione e il rispetto dei requisiti del cliente.

Definizioni:

– Carico utile: un oggetto o dispositivo trasportato da un aereo, un veicolo spaziale o un missile, tipicamente per la ricerca scientifica.

– Bioscienza: lo studio degli organismi viventi, compresa la loro struttura, funzione, evoluzione, interazioni e distribuzione.

– Centrifuga: macchina dotata di un contenitore in rapida rotazione che applica la forza centrifuga al suo contenuto, tipicamente utilizzata per separare fluidi di diversa densità.

