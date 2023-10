Il ramo di implementazione dei sistemi di volo presso il Centro ricerche Ames della NASA

Il ramo di implementazione dei sistemi di volo della divisione di bioscienze spaziali presso il Centro di ricerca Ames della NASA è responsabile dello sviluppo e dell'integrazione dei carichi utili della bioscienza per i progetti di volo spaziale. Questa filiale utilizza un approccio di squadra multidisciplinare che combina scienza, ingegneria e operazioni per garantire il successo della missione e soddisfare le esigenze dei clienti.

La filiale è coinvolta in vari aspetti dello sviluppo e dell'integrazione del payload. Hanno la capacità di progettare e fabbricare nuovo hardware, nonché di modificare le apparecchiature COTS (off-the-shelf) esistenti disponibili in commercio. Hanno esperienza nell'integrazione di carichi utili per voli spaziali con e senza equipaggio.

Una delle responsabilità principali della filiale sono i test e l'analisi di verifica del volo spaziale. Hanno una profonda conoscenza dei requisiti hardware per il volo spaziale e sono in grado di eseguire test in loco per verificare che l'hardware soddisfi tali requisiti. Preparano anche analisi scritte e rapporti basati sui loro risultati. Inoltre, sono coinvolti nella selezione e certificazione delle apparecchiature COTS per l'uso nello spazio.

La filiale si occupa anche della gestione e delle operazioni del carico utile. Forniscono la supervisione del progetto per lo sviluppo hardware, la scienza e la gestione delle operazioni. Sono responsabili della programmazione e della gestione del rischio, nonché del coordinamento e delle operazioni per gli esperimenti internazionali.

Il supporto del carico utile è un'altra area di competenza della filiale. Forniscono supporto logistico pre e post lancio, nonché coordinamento e sviluppo dei processi per le operazioni di carico utile. Sono inoltre coinvolti nella raccolta e archiviazione di dati e campioni biologici.

La filiale ha accesso alle strutture di accelerazione del suolo, comprese le centrifughe classificate per esseri umani e non umani. Queste strutture vengono utilizzate per varie attività di ricerca e test che coinvolgono esseri umani, soggetti non umani e hardware. La filiale è in grado di personalizzare protocolli per prove sperimentali specifiche e può progettare e produrre internamente hardware unico.

Nel complesso, il ramo di implementazione dei sistemi di volo svolge un ruolo cruciale nello sviluppo e nell'integrazione dei carichi utili della bioscienza per i progetti di volo spaziale. Il loro approccio multidisciplinare e la loro esperienza in vari aspetti dello sviluppo del carico utile li rendono una risorsa preziosa per gli sforzi di esplorazione spaziale della NASA.

Fonte:

– Centro di ricerca Ames della NASA, ramo di implementazione dei sistemi di volo [nessun URL]

– Scienze biologiche e fisiche della NASA [nessun URL]

– Astrobiologia [nessun URL]

– Programma di ricerca umana [nessun URL]