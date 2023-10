L'affascinante mondo delle astronavi immaginarie esplorato in un'animazione straordinaria

Uno specialista in CGI noto come Hazegrayart ha creato un'animazione affascinante del razzo Copernicus dell'universo di Flash Gordon. La serie Flash Gordon, nata negli anni '1930, segue le avventure di un giocatore di polo, un interesse amoroso e uno scienziato mentre cercano di salvare la Terra dalla distruzione da parte del sovrano del pianeta Mongo, Ming the Merciless. La nave spaziale, creata dallo scienziato Dr. Hans Zarkov, gioca un ruolo cruciale nella loro missione.

In questa straordinaria animazione, Hazegrayart dà vita al Copernicus mentre intraprende un viaggio attraverso il nostro sistema solare e nello spazio alla ricerca del pianeta Mongo. Il piccolo razzo, pensato per ospitare tre persone, parte da un villaggio e viaggia verso diversi pianeti, a cominciare da Marte. Alla fine raggiunge Mongo e atterra in un canyon innevato, lasciando il resto della storia alla nostra immaginazione.

Sebbene i dettagli sulle capacità della nave non siano forniti nell'animazione, si può dedurre dai fumetti, dalle serie TV e dai film di Flash Gordon che la Copernicus è alimentata da una sorta di motore a fusione ed è in grado di viaggiare interstellari. La nave è dotata di strumenti scientifici come telescopi e spettrometri per attività come l'estrazione di asteroidi e l'esplorazione planetaria. L'interno presenta un centro di comando con uno schermo e una combinazione di interfacce utente meccaniche e touchscreen.

L'animazione del Copernicus di Hazegrayart mette in risalto la bellezza e la complessità dei primi progetti di esplorazione spaziale che spesso passano inosservati nell'industria dell'intrattenimento di oggi. Sebbene esistano numerose astronavi immaginarie create per vari franchise, come Star Trek, l'animazione ci ricorda gli accattivanti concetti di astronavi nati dall'immaginazione umana prima che la tecnologia moderna ci permettesse di avventurarci nello spazio.

Mentre aspettiamo di vedere se Hazegrayart continuerà a portare sotto i riflettori i primi progetti di esplorazione spaziale, possiamo goderci la clip di quattro minuti del razzo Flash Gordon qui sotto.

